L’Hospital Sant Joan de Reus incorpora una teràpia innovadora per tractar el dolor crònic
La rTMS representa una alternativa terapèutica especialment útil en casos en què altres tractaments han resultat poc efectius
El servei de Neurofisiologia Clínica de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha iniciat la implementació de l’estimulació magnètica transcranial repetitiva (rTMS), una teràpia innovadora i no invasiva indicada per al tractament de patologies com el dolor crònic i la depressió major resistent.
La rTMS consisteix en l’aplicació d’impulsos magnètics sobre zones específiques del cervell amb l’objectiu de modular-ne l’activitat i afavorir la millora clínica del pacient. Aquesta tècnica representa una alternativa terapèutica eficaç i amb pocs efectes secundaris, especialment útil en casos en què altres tractaments han resultat poc efectius.
«El nostre objectiu és oferir alternatives terapèutiques basades en l’evidència científica i adaptades a les necessitats dels pacients. La rTMS ens permet abordar trastorns complexos de manera més personalitzada i efectiva», explica el Dr. Vicenç Pascual, responsable de la Unitat de Neurofisiologia Clínica.
La posada en marxa d’aquest nou servei ha estat possible gràcies al treball conjunt del Servei de Neurofisiologia amb el Comitè de Dolor Crònic (COMUDOL) de l’Hospital, que ha impulsat l’ús d’aquesta tècnica com a part d’un abordatge multidisciplinari. També ha estat fonamental la implicació del personal d’infermeria i dels tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI), que participen activament en la preparació i aplicació dels tractaments.
Amb aquesta incorporació, l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus reafirma el seu compromís amb la innovació tecnològica i l’excel·lència en l’atenció a la salut dels pacients.