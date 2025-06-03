Salut
Que l’esclerosi múltiple no t’esguerri el viatge
La Fundació Eclerosi Múltiple va organitzar diverses xerrades sobre la malaltia
Viatjar és potser una de les activitats més desitjades per moltes persones. Poder visitar nous llocs, descobrir noves cultures i tastar nous menjars enmig de paisatges de postal són alguns dels privilegis de viatjar i, amb l’arribada de l’estiu, molts hi dedicaran les seves vacances. Malauradament, hi ha persones que la seva condició física suposa un impediment o complicació en el moment de plantejar-se un viatge. És el cas dels que pateixen esclerosi múltiple, una malaltia crònica autoimmune que suposa tot un repte. Per aquest motiu, la Fundació Esclerosi Múltiple va oferir ahir un conjunt de xerrades a Mas Sabater per tractar diferents temàtiques com els viatges amb motiu del Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple.
«Primer de tot, de vegades tenim anys millors que d’altres en què notem més o menys fatiga. El més important és detectar com estem per saber quin viatge fer o no», va apuntar la neuròloga del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII, Alba Mañé. Aquest fet influeix en l’adequació del destí del viatge i, per tant, escollir un indret llunyà o millor optar per un viatge més a prop. «També és molt important quin és el clima allà on vaig. Si visito un lloc calorós i sé que la calor m’afecta, potser és millor anar durant una època de l’any més freda o canviar de destí», va afirmar.
Un altre dels punts a tenir en compte és el transport, ja que s’ha de programar correctament perquè sigui confortable per la persona. «Qualsevol transport pot anar bé, però si anem amb avió millor evitem fer escales. O si anem en cotxe o autobús, planificar molt bé el viatge per tenir estones per parar, descansar, menjar i anar al lavabo», va recomanar la neuròloga. Així i tot, va reconèixer que el transport més pràctic era el creuer: «És pràctic perquè el dia que et trobes bé, baixes per anar d’excursió, i si et trobes malament fas un dia de relaxació».
Medicació
Un dels punts més importants a tenir en compte a l’hora de viatjar és la medicació. Mañé recomana que aquelles persones que viatgin sempre duguin una mica més de la medicació suficient segons els dies que marxi de viatge, sobretot si és medicació oral. «En el cas de la medicació injectable si és una vegada cada quinze dies doncs es pot intentar adaptar una mica amb els dies que la persona marxa. No passarà res per moure-ho un parell de dies», va comentar. En el cas d’haver de prendre també la medicació injectable al viatge, és millor portar-ho a la motxilla que portem amb nosaltres i no deixar-ho a la maleta durant el vol en avió, ja que la temperatura a la bodega pot fer malbé la medicació. Per aquest motiu, és important dur a sobre la recepta del medicament en qüestió. A més, també és recomanable comptar amb una bona assegurança mèdica pel viatge, consultar les possibles vacunacions necessàries i disposar de la targeta sanitària europea.