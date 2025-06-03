Diari Més

L’Arxiu Municipal de Reus impulsa un nou projecte de memòria històrica

El projecte pretén reivindicar la diversitat del passat

La directora de l’Arxiu, Elisenda Cristià, i l’edil Montserrat Flores.

La directora de l’Arxiu, Elisenda Cristià, i l’edil Montserrat Flores.Ajuntament Reus

L’Arxiu Municipal estrenarà, dimarts 10 de juny, el nou projecte de memòria històrica Memòries de Reus. Es tracta d’una iniciativa que pretén recollir i mostrar la diversitat del passat, centrada en persones, col·lectius, institucions i el teixit cultural, econòmic i social. Aquests records seran conservats a l’Arxiu en format de documents orals. La proposta s’encetarà amb un acte dedicat a Maria Tarragó Artells, referent cultural i polític, i continuarà amb sessions dedicades a l’àmbit escolar, els comerços històrics i la memòria LGTBI+.

La novetat es va conèixer ahir durant la presentació dels actes organitzats per l’Arxiu Municipal de Reus i l’Arxiu Comarcal del Baix Camp amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius, que se celebrarà del 9 al 14 de juny. La programació començarà el dilluns 9 de juny, a les 11.30 h., amb la col·locació d’una Stolperstein en homenatge a Ramon Recasens Marsal al carrer de Sant Esteve, 10, i continuarà aquella mateixa tarda, a les 18.30 h., amb la presentació de la restauració de llibres del Cementiri General de Reus. Altres activitats seran un taller de daguerreotípia o una exposició dels alumnes de l’Escola Rubió i Ors.

