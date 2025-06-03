Història
L’Arxiu Municipal de Reus impulsa un nou projecte de memòria històrica
El projecte pretén reivindicar la diversitat del passat
L’Arxiu Municipal estrenarà, dimarts 10 de juny, el nou projecte de memòria històrica Memòries de Reus. Es tracta d’una iniciativa que pretén recollir i mostrar la diversitat del passat, centrada en persones, col·lectius, institucions i el teixit cultural, econòmic i social. Aquests records seran conservats a l’Arxiu en format de documents orals. La proposta s’encetarà amb un acte dedicat a Maria Tarragó Artells, referent cultural i polític, i continuarà amb sessions dedicades a l’àmbit escolar, els comerços històrics i la memòria LGTBI+.
La novetat es va conèixer ahir durant la presentació dels actes organitzats per l’Arxiu Municipal de Reus i l’Arxiu Comarcal del Baix Camp amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius, que se celebrarà del 9 al 14 de juny. La programació començarà el dilluns 9 de juny, a les 11.30 h., amb la col·locació d’una Stolperstein en homenatge a Ramon Recasens Marsal al carrer de Sant Esteve, 10, i continuarà aquella mateixa tarda, a les 18.30 h., amb la presentació de la restauració de llibres del Cementiri General de Reus. Altres activitats seran un taller de daguerreotípia o una exposició dels alumnes de l’Escola Rubió i Ors.