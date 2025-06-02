Municipal
Reus intensifica la lluita contra les paneroles i els rosegadors amb tractaments al clavegueram
Els tractaments s’aplicaran en gairebé 7.800 punts de tota la ciutat
L’Ajuntament de Reus, a través d’Aigües de Reus, ha començat a intensificar aquest mes de maig els tractaments que es duen a terme per al control de les plagues d’insectes (paneroles, mosquits, vespes, etc) i rosegadors, que d’altra banda es duen de manera continuada al llarg de tot l’any. Els tractaments que s’han dissenyat específicament per a paneroles i rosegadors s’aplicaran en gairebé 7.800 punts de la xarxa de clavegueram de tota la ciutat.
Aigües de Reus ja va intensificar l’estiu passat la lluita i control de plagues, amb la inversió més alta de la història i el número de tractaments més elevat fins a la data. Un nou pla que, ja l’estiu passat, va comportar duplicar les intervencions preventives i correctives en la majoria de barris de la ciutat i, especialment, en els parcs i jardins del municipi, i en aquelles zones on hi ha més presència de plagues.
A les portes d’un nou estiu i ja amb les primeres calorades, i amb l’objectiu d’anar encara més enllà en la lluita i control de paneroles, Aigües de Reus ha decidit tractar un 75% de tots els pous de registre de la xarxa de sanejament (5.333 pous) amb pintura polimèrica, que té un 95% d’efectivitat en l’eliminació de paneroles i una resistència de 12 mesos.
En paral·lel, en la lluita i control contra els rosegadors, s’ha decidit tractar amb un gel especial i de manera molt localitzada un total de 2.444 pous de registre de la xarxa de clavegueram. D’altra banda, també es continuen col·locant trampes per rosegadors en més de 200 punts de la ciutat.
Al marge de rosegadors i paneroles, en començar el mes de juny, ja es donarà el tret de sortida a la campanya de controls de la població de mosquits, que prioritza 31 punts localitzats en els parcs de la ciutat, que és on hi ha la major afectació.
Seguiment continuat
En tots els casos, el nombre i distribució dels punts on s’apliquen els tractaments s’ha fet tenint en compte l’experiència de l’estiu passat i el número d’avisos rebut per part de la ciutadania. En tot moment, els treballs per al control de plagues són duts a terme per personal qualificat, que extrema les precaucions per evitar que es produeixin situacions de risc tant entre el personal com entre la ciutadania. En aquest sentit, sempre s’intenta minimitzar al màxim l’ús de productes nocius.
«Més enllà dels tractaments, es faran revisions continuades per fer el seguiment dels resultats, però en principi esperem nivells d’incidència molt baixos, i tenim l’esperança que així sigui», afirma el regidor responsable d’Aigües de Reus, Daniel Rubio. «L’esforç que fem és important. De manera permanent, a la ciutat hi ha un equip de tres persones que gestionen els avisos, que s’atenen el mateix dia si es possible, i sinó com a màxim l’endemà. I també comptem amb un servei de guàrdia per a situacions excepcionals», afegeix Rubio.