Diari Més

Equipaments

L'Ajuntament de Reus licita les obres per transformar el Centre Catòlic

Els treballs per impulsar el nou Centre d'Arts Escèniques tenen un pressupost de 2,6 milions d'euros

Recreació virtual de com s’espera que quedi el Centre Catòlic una vegada completada la seva reforma.

Recreació virtual de com s’espera que quedi el Centre Catòlic una vegada completada la seva reforma.Ajuntament de Reus

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L'Ajuntament de Reus ha publicat la licitació les obres per transformar el Centre Catòlic en el nou Centre d'Arts Escèniques. El projecte té un pressupost de 2,6 milions d'euros i un termini d'execució de catorze mesos. El consistori ha sol·licitat una subvenció de 375.000 euros a la Diputació de Tarragona per finançar part dels treballs. 

Les obres han de permetre rehabilitar l'edifici per resoldre les patologies detectades per salvaguardar els valors històric, simbòlic i arquitectònic de l'immoble i adequar-lo als nous usos. Així, s'intervindrà l'espai de davant l'edifici, el vestíbul, l'atri, els terrats i la zona escènica del Bravium teatre.

Imatge virtual del futur Centre Catòlic de Reus.

Imatge virtual del futur Centre Catòlic de Reus.Ajuntament Reus

tracking