L'Ajuntament de Reus licita les obres per transformar el Centre Catòlic
Els treballs per impulsar el nou Centre d'Arts Escèniques tenen un pressupost de 2,6 milions d'euros
L'Ajuntament de Reus ha publicat la licitació les obres per transformar el Centre Catòlic en el nou Centre d'Arts Escèniques. El projecte té un pressupost de 2,6 milions d'euros i un termini d'execució de catorze mesos. El consistori ha sol·licitat una subvenció de 375.000 euros a la Diputació de Tarragona per finançar part dels treballs.
Les obres han de permetre rehabilitar l'edifici per resoldre les patologies detectades per salvaguardar els valors històric, simbòlic i arquitectònic de l'immoble i adequar-lo als nous usos. Així, s'intervindrà l'espai de davant l'edifici, el vestíbul, l'atri, els terrats i la zona escènica del Bravium teatre.