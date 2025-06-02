Diari Més

L'aeroport de Reus inaugura la connexió amb Glasgow

El vol l'opera la companyia Easyjet els dilluns i divendres fins el 24 d'octubre

ACN

L'aeroport de Reus ha rebut aquest dilluns el vol inaugural de la nova connexió que el connectarà amb l'aeroport de Glasgow (Escòcia). El vol l'operarà la companyia Easyjet els dilluns i divendres fins el 24 d'octubre.

Aquesta destinació se suma a les connexions inaugurades durant el mes d'abril amb Londres-Southend i Belfast, així com a les connexions amb Londres-Luton i Manchester, estrenades la temporada passada.

