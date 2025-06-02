Policial
La Guàrdia Urbana de Reus incorpora càmeres personals per millorar la seguretat dels agents
La iniciativa pretén donar resposta a les necessitats de transparència, seguretat jurídica i garanties del cos
La Guàrdia Urbana de Reus ha adquirit 51 càmeres personals de gravació que els agents del cos podran utilitzar per enregistrar determinades actuacions policial. El projecte comporta un pas més en la millora de la qualitat del servei policial de l'Ajuntament de Reus, en tant que contribuirà a millorar la seguretat dels guàrdies i a guanyar en confiança per part de la ciutadania.
Els dispositiu de gravació personal és un aparell de reduïdes dimensions que s'haurà de portar a la uniformitat i que enregistra imatges de vídeo i sons des de la perspectiva del guàrdia actuant. Incorpora un sistema d'encriptació que n'impossibilita l'edició, a més de sistemes de seguretat que permeten restringir la manipulació del seu contingut i la descàrrega de les imatges per persones no habilitades. Les imatges es guardaran durant un mes.
Aquest projecte pretén donar resposta a les necessitats de transparència, seguretat jurídica i garanties, tant de la ciutadania com dels membres de la Guàrdia Urbana en les seves actuacions. I, en aquest sentit, contribueix a millorar la legitimitat social, la valoració i la confiança dels ciutadans envers la Guàrdia Urbana.
La posada en marxa dels dispositius s'emmarca en el Pla d'Acció Municipal 2023-2027. La Guàrdia Urbana de Reus segueix la tendència d'altres policies locals a Catalunya que han posat en marxa aquests sistemes de videovigilància així com els Mossos d'Esquadra.
D'acord a la normativa vigent, els guàrdies podran utilitzar els dispositius de gravació personal davant de la comissió de fets delictius i d'infraccions administratives greus i molt greus de seguretat ciutadana. En general es podran fer servir davant de qualsevol situació que comporti o pugui comportar un risc concret i immediat per a la vida o la integritat física dels o de les agents o de terceres persones o quan es causin danys a les coses.
Els agents hauran de vetllar per utilitzar-los amb la mínima intromissió en els drets a l'honor de les persones, a la intimitat i a la pròpia imatge. En aquest sentit, s'ha de comunicar a les persones afectades de l'inici de la gravació, llevat que la immediatesa de la situació de perill o d'altres circumstàncies extraordinàries impedeixin fer aquesta comunicació prèvia.
Protocol i formació
La Guàrdia Urbana s'ha dotat d'un protocol d'ús per garantir la seguretat jurídica del nou servei. Així, entre altres aspectes, es regula que prohibició d’altres dispositius de captació d’imatge i so que no siguin els del propi servei. Igualment, es prohibeix l'edició, visionat, còpia i tractament que no sigui imprescindible per a la conservació i custòdia de les imatges per dur a termes les actuacions policials, administratives o judicials necessàries per a la investigació dels fets.
El sistema està dissenyat per descarregar les imatges de manera automàtica quan es diposita el dispositiu a la base de càrrega. Les imatges descarregades són immediatament encriptades de manera que no es poden editar ni manipular-ne el contingut. Tot el sistema disposa de mecanismes que en garanteixen la traçabilitat, ja que cada gravació va acompanyada de metadades que la relacionen amb la data, l'hora, agents i/o comandaments i el número de serie del dispositiu que l'ha generada, el qual està identificat amb un codi únic.
Els membres de la Guàrdia Urbana estan realitzant cursos específics de formació sobre l’ús dels dispositius de gravació per tal de tenir coneixement tècnic i legal, i sobre les implicacions jurídiques del seu ús incorrecte.