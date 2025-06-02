Diari Més

Els Mossos detenen un home a Reus per un presumpte cas de violència masclista

El detingut, de 36 anys, hauria agredit la seva dona i l'hauria deixat tancada a casa al barri Fortuny

El moment de la detenció a la Glorieta del Priorat del barri Fortuny de Reus.

El moment de la detenció a la Glorieta del Priorat del barri Fortuny de Reus.Ivan Compte

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dilluns al migdia un home de 36 anys per un presumpte delicte de violència de gènere al barri Fortuny de Reus. L’actuació policial s’ha dut a terme a la Glorieta Priorat, després d’una trucada d’emergència al 112 feta per una dona que alertava que el seu marit l’hauria agredit físicament ahir diumenge i l’hauria deixada tancada al pis.

L'avís ha tingut lloc cap a les 14:00 hores, quan diverses patrulles dels Mossos s’han desplaçat fins al lloc indicat. 

Els agents han establert un dispositiu a la zona i han pogut intervenir quan el presumpte agressor ha arribat al domicili. L’home ha estat detingut passades les 15:00 hores.

