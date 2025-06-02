Societat
Centenars de persones prenen la sortida de la Caminada Reus-Prades-Reus
Alguns participants van fer «La Curta», un traçat que només pujava la Mussara
Centenars de persones es van reunir ahir al carrer Doctor Ferran per prendre la sortida per la XXVIII Caminada Reus-Prades-Reus. Una prova esportiva no competitiva que animava als participants a dur a terme un llarg recorregut fins a la població fins a la població propera de Prades.
Els participants van prendre la sortida a les 7 h davant de les piscines municipals per dirigir-se cap al coll de la Batalla, ascendir cap a la Font del Roure i arribar fins a Prades, per després tornar per Vilaplana, l'Aleixar i la Boca de la Mina i arribar al punt de sortida. Per un altre costat, alguns participants van fer «La Curta», un traçat que només pujava la Mussara.
D'aquesta manera, a partir del migdia els primers participants van començar a aparèixer després de l'important recorregut de més de 50 quilòmetres. Per sort, tot i la temperatura gairebé estiuenca, els participants es van poder refrescar a les piscines municipals.