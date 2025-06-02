Diari Més

Centenars de persones prenen la sortida de la Caminada Reus-Prades-Reus

Alguns participants van fer «La Curta», un traçat que només pujava la Mussara

Alguns dels participants de la Caminada Reus-Prades-Reus.

Tjerk van der Meulen

Centenars de persones es van reunir ahir al carrer Doctor Ferran per prendre la sortida per la XXVIII Caminada Reus-Prades-Reus. Una prova esportiva no competitiva que animava als participants a dur a terme un llarg recorregut fins a la població fins a la població propera de Prades. 

Els participants van prendre la sortida a les 7 h davant de les piscines municipals per dirigir-se cap al coll de la Batalla, ascendir cap a la Font del Roure i arribar fins a Prades, per després tornar per Vilaplana, l'Aleixar i la Boca de la Mina i arribar al punt de sortida. Per un altre costat, alguns participants van fer «La Curta», un traçat que només pujava la Mussara.

D'aquesta manera, a partir del migdia els primers participants van començar a aparèixer després de l'important recorregut de més de 50 quilòmetres. Per sort, tot i la temperatura gairebé estiuenca, els participants es van poder refrescar a les piscines municipals.

