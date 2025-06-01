Educació
Una desena de famílies passen la nit a l'escola la Vitxeta de Reus per reclamar més places escolars públiques d'I3
La plataforma recull més d'un miler de firmes i preveu portar les seves reivindicacions al Parlament
Una desena de famílies van passar la nit de divendres a dissabte a l'escola la Vitxeta de Reus per reclamar més places escolars públiques d'I3 a la ciutat. Es tracta del centre on demanen que es recuperi la línia que es va perdre el curs passat i que asseguren, permetria acollir les criatures que ara per ara no tenen plaça pública a la zona educativa D de Reus. Durant 24 hores, les famílies van organitzar activitats i es van plantat al centre per denunciar «la inacció institucional» i reclamar solucions «reals i urgents». De cara a la setmana vinent tenen previst portar les seves reivindicacions al Parlament. Segons l'organització, la causa ja compta amb un miler de firmes de suport.
La plataforma també denuncia «bloqueig del govern local» en no obtenir «cap resposta clara i efectiva» després de les reunions amb l'Ajuntament i lamenta la «falta de transparència» al voltant d'aquesta qüestió.
Amb tot, la plataforma demana que no se'ls obligui a acceptar una plaça en una escola concertada i defensen la recuperació d'una línia a la Vitxeta, si bé asseguren que no estarien tancades a obtenir una alternativa a la seva zona educativa.
A banda de la intervenció al Parlament per part dels portaveus dijous vinent, les famílies tenen previstes noves mobilitzacions a la resta de centres pròxims a la seva zona educativa.