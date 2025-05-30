Judicial
L'Audiència Nacional desestima el recurs contra l'expulsió de l'activista de Reus Mohamed Said Badaoui
La sentència determina que alguns dels fets denunciats per la Policia Nacional "no resulten avalats"
L'Audiència Nacional (AN) ha desestimat el recurs contra l'expulsió de l'activista Mohamed Said Badaoui, acusat de radicalisme el 2022. Ara, tres anys després, la sentència a la qual ha tingut accés l'ACN, l'AN assenyala que qui era portaveu de la comunitat islàmica de Reus desenvolupava "activitats" que "posaven en risc greu la seguretat nacional o l'ordre públic".
El jutge assenyala al "conjunt d'activitats desenvolupades" per Badaoui. Considera que aquestes "posen de manifest l'existència d'un risc per a la seguretat" i per això en defensa l'expulsió. Tot i això, l'Audiència Nacional determina que alguns dels fets que es presenten a la denúncia de la Policia Nacional "no resulten avalats".
La Sala del Contenciós - Administratiu de la Secció Quarta de l'Audiència Nacional considera que de manera "acreditada" Badaoui va cometre una infracció prevista a l'article 54.1.a), de la Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seva Integració Social. L'advocat de Badaoui, Benet Salellas, demanava l'anul·lació i la revocació de l'expulsió del seu client, posició que ha estat desestimada.