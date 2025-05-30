Societat
L’Ajuntament de Reus atén els dubtes veïnals sobre la línia de bus dins del projecte de l’Eix Astorga
El consistori va exposar en una reunió amb els veïns l’encàrrec de redacció del projecte
L’Ajuntament de Reus va dur a terme el passat dilluns 26 de maig una reunió amb entitats veïnals del voltant del carrer Astorga per explicar els objectius i quin és l’estat actual del projecte de reforma de l’Eix Astorga. Actualment, s’està a l’espera de la redacció del projecte que pretén «convertir aquest carrer en un eix cívic amb més verd, més espai per als vianants i més sostenible».
Fonts de l’Ajuntament de Reus consultades pel Diari Més qualifiquen la trobada com «una primera reunió de treball i escolta activa» per explicar «quin ha estat l’encàrrec i també conèixer quines són les seves propostes de millora per aquest carrer, des de l’avinguda de Sant Bernat Calvó fins a la rotonda del carrer Flix, i poder-les traslladar si s’escau a l’equip redactor del projecte».
A més, des del consistori es van comprometre a dur a terme una nova reunió amb els representants veïnals més propers a l’àmbit d’actuació quan el projecte estigui redactat i abans de licitar-ne les obres. Des de l’Ajuntament remarquen que la reurbanització del carrer Astorga com un eix cívic és una actuació inclosa al Pla d’Acció Municipal 2023-2027 i, que a més de tenir com a objectiu avançar cap a una ciutat més verda i sostenible, també es vol «millorar la connexió entre la zona sud i el centre de la ciutat».
Opinió veïnal
Per la seva banda, les entitats veïnals assistents a la trobada i consultades per Diari Més comenten que en general el projecte va tenir una bona rebuda. No obstant això, durant el torn de preguntes es van expressar una sèrie de dubtes que, principalment, van anar encaminats a la connexió amb bus amb el CAP Marià Fortuny.
El president de l’Associació de Veïns del Barri Juroca, Manuel Villalba, afirma que en principi no va veure malament el projecte que els van presentar, però que els va semblar que el projecte podia deixar la zona sud sense servei d’autobus. «És fonamental garantir que no hi haurà una afectació negativa als serveis essencials com el transport públic, especialment en àrees on hi ha centres mèdics i altres serveis que són importants per la població», reivindica el president de l’AV del Barri Juroca.
A la vegada, la presidenta de l’Associació de Veïns Amics del Barri Fortuny, Pepita Roig, coincideix amb Villalba: «La xerrada va anar bé, però és cert que hi va haver una cosa que no va agradar. Tal com plantejaven la nova línia 11 de bus amb via única, alguns veïns podrien quedar-se sense manera d’arribar al CAP». Així i tot, Roig apunta que «tampoc va quedar molt clar», però creu que és important tenir-ho en compte «especialment per les persones grans que necessitin anar a aquell CAP».
Segons el que està previst, el projecte de l’eix Astorga s’hauria d’executar en dues fases, la primera durant el mandat actual. Aquesta primera part costaria aproximadament uns 2,5 milions d’euros i arribaria fins al barri Juroca. La idea seria completar l’actuació entre 2027 i 2031, que arribaria fins al barri Montserrat.