Recerca
Un estudi del Pere Virgili alerta que l'exposició al fum del tabac és un "perill" pels infants
L'exposició a les substàncies del tabac provoca un major risc de malalties respiratòries i malformacions
Un estudi de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) alerta que l'exposició al fum del tabac és un "perill" especialment en els menors de 5 anys. La investigadora Noelia Ramírez assegura que habitualment "se sol subestimar" la perillositat "per part de progenitors i estaments públics".
La recerca assenyala que l'exposició a les substàncies del tabac en la població infantil provoca un major risc de malalties respiratòries i malformacions congènites no cromosòmiques (en cas d'una exposició en la gestació) i càries dentals i malalties com otitis recurrents, entre altres afectacions.
El fum residual persisteix, reacciona amb altres substàncies de l'ambient i costa eliminar-lo. Les substàncies tòxiques que conformen aquest fum residual es queden, també, en objectes i superfícies de mobiliari, així com la roba i els cabells.
A les portes del Dia Mundial sense Tabac, que se celebra el 31 de maig, Ramírez subratlla que "és important protegir la salut de la població, sobretot la infantil, amb mesures preventives, així com educatives i legislatives". Tot i que les polítiques antitabac han reduït l'exposició a aquest fum en els espais públics, la investigadora remarca que "molts infants continuen encara exposats a casa i espais exteriors".