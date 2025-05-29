Sostenibilitat
Vesteix-te amb consciència
L’Alberich Clothing Swap d’enguany va comptar amb la presència d’altres escoles
L’Escola Doctor Alberich i Casas va obrir un cop més les portes en el dia d’ahir en una jornada que pretén conscienciar sobre el consumisme desfermat i la possibilitat de reutilitzar la roba; l’Alberich Clothing Swap. En aquest, els alumnes del centre van organitzar per quarta vegada un mercat d’intercanvi de roba de segona mà que seguia el sistema emprat anteriorment.
En primer lloc, les famílies dels alumnes van anar al centre amb roba que ja no utilitzaven per bescanviar-la en el banc d’aliques, la moneda del mercat, el qual era gestionat pels alumnes de sisè. A continuació, els estudiants de cinquè transportaven la roba entregada a les parades de bescanvi de roba, controlades pels alumnes de quart, on es podien adquirir peces de roba fent ús de les aliques obtingudes anteriorment. Unes peces de roba que, segons la tipologia, tenien un preu o un altre, sent els accessoris, barrets o camisetes, peces amb el valor d’una alica, les camises o pantalons, dos aliques i, les jaquetes, tres aliques.
«Creiem que és necessari que els nostres infants siguin conscients de la importància de fer un consum responsable, de l’economia circular i d’intentar contaminar el menys possible», va afirmar la mestra d’anglès i secretària de l’Escola Doctor Alberich i Casas, Montse Salas. En aquest sentit, Salas va considerar que com a societat hem de perdre el costum de «comprar per comprar» i entendre que, el que ja no li serveix a un mateix li pot ser d’utilitat a una altra persona.
A més, per aconseguir que aquests aprenentatges s’estenguin més enllà del centre, enguany es va convidar per primer cop els alumnes de sisè de l’Escola General Prim i de l’Escola Prat de la Riba a participar en el mercat. A més, els alumnes de l’Itinerari Formatiu Específic (IFE) de l’Institut Lluís Domènech i Muntaner, dedicat a joves amb discapacitats lleus o moderades, van col·laborar en el muntatge del mercat.
«Dins de l’IFE hi ha un mòdul de Participació ciutadana i ja col·laboren amb diferents entitats. Aleshores, vam creure que aquest mercat els podria ajudar a créixer i veure altres realitats», explica Albert Vidal, un dels encarregats de l’IFE de l’Institut Lluís Domènech i Muntaner. Per ajudar al mercat, els nois i noies de l’IFE es van presentar al centre a les 9 hores per ajudar en el muntatge i a doblegar i classificar la roba perquè, quan obrís el mercat a les 11 hores, tot estigués llest.
Tallers
Per una altra banda, el mercat va comptar amb un altre al·licient que va propiciar una important activitat abans de l’hora d’obertura del mercat, els ‘Tallers de la Sensi’ de la Fundació Formació i Treball, el qual disposa del suport de l’Agència de Residus de Catalunya. En aquest, els alumnes del centre van aprendre a realitzar diverses manualitats reaprofitant peces de roba.
«Tots els tallers estan pensats per treballar la prevenció de residus tèxtils. La nostra idea és treballar amb ells a través del joc, perquè aprenguin a fer coses que necessitin», va explicar la tècnica de sensibilització de la Fundació Formació i Treball a Tarragona, Arantxa Roca. Per exemple, un dels tallers consistia a utilitzar un teler per convertir el teixit dels mitjons vells en espongetes ecològiques: «Per exemple, l’espongeta pots fer-la servir per desmaquillar-te i després la rentes i la pots tornar a fer servir quan vulguis».
Per una altra banda, la tècnica de sensibilització va apuntar que «nosaltres anteriorment ja havíem col·laborat agafant la roba que donaven o portant contenidors perquè poguessin ordenar la roba, però ara hem fet un pas més». A més, Roca valora positivament la iniciativa impulsada des de l’Escola Doctor Alberich i Casas: «Ja vam fer xerrades a tota l’escola sobre prevenció de residus tèxtils, perquè hem de ser conscients que la indústria tèxtil és la segona indústria més contaminant del món, i gairebé que l’única manera que tens per no contaminar és intercanviant roba com en aquest mercat».