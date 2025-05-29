Veïnal
Mas Pellicer reclama ser objecte d’un projecte integral de millora del barri
L’associació de veïns Primer de Maig lamenta que la zona no hagi estat inclosa en la proposta per al Pla de Barris i Viles
L’Ajuntament de Reus presentarà al Pla de Barris i Viles un projecte d’intervenció integral per millorar els barris Carrilet, Fortuny, Juroca, Montserrat i Parcel·les Casas; una intervenció de transformació física, transició ecològica i acció sociocomunitària. Si bé la proposta ha estat rebuda amb els braços oberts per la població de l’àrea que s’hi podria beneficiar, hi ha una part de la ciutat que se sent «marginada».
Mas Pellicer lamenta «que mai ens posen en aquesta mena de projectes, ni ho han fet ara ni abans amb les convocatòries de la Llei de Barris», en paraules del president de l’associació veïnal Primer de Maig, Eduardo Navas. «Volem que ens facin sentir que som de Reus, també», afegeix.
Navas denuncia que «de deficiències n’hi ha, i en són moltes». «Ens veus per tot arreu», assevera. «No s’ha podat; no s’han arranjat l’asfalt ni les voreres, i, de fet, hi ha carrers que no s’han asfaltat des de fa 30 anys; al carrer Mas d’Iglesias va caure un senyal i encara no s’ha substituït; quan un arbre està malalt, el tallen i no en tornen a plantar un de nou», enumera el portaveu.
Per tot plegat, els veïns s’estan plantejant convocar una manifestació per fer públiques les seves reivindicacions. En el passat, ja van organitzar mobilitzacions per exigir més seguretat i atencions. Reclamen que les intervencions arribin al barri per «poder viure com a persones».
A l’hora de detallar els punts a millorar, Navas subratlla la sensació d’inseguretat, un «problema latent» de «sempre». Demana «ampliar la vigilància de les forces de l’ordre públic i que facin patrullatge a peu, perquè no hi hagi incivisme». També, «que quan es requereixi una patrulla policial, que vingui».
Així mateix, menciona que, amb urgència, s’haurien de «reparar les voreres enfonsades» i «reposar els senyals de trànsit». «Sol·licitem al govern municipal que tingui la humanitat de baixar més al barri, que ens facin sentir que som de Reus i que no servim només per a pagar impostos», tanca el president de l’associació de veïns Primer de Maig.
L’elecció dels barris Carrilet, Fortuny, Juroca, Parcel·les Casas i Montserrat com a projecte a presentar a la convocatòria del Pla de Barris i Viles respon al fet que «tenen continuïtat lineal, socioeconòmica i urbanística», tal com va detallar l’alcaldessa, Sandra Guaita. Per beneficiar-se del finançament, les àrees han de tenir una renda per persona inferior a la mitjana catalana, presentar homogeneïtat i tenir prou habitants.
Addicionalment, en aquest context, l’Ajuntament de Reus va encetar a principis d’any el pla Barri a Barri per condicionar els espais públics de la ciutat. Havent començat per Mare Molas i el Carrilet, les accions de millora i reposició d’elements deteriorats tenen prevista la seva arribada, també, a Mas Pellicer. A més, Junts va demanar, el febrer del 2024, que es creï un pla estratègic per arranjar la zona.
Obres de rehabilitació energètica en set blocs del barri
Els immobles objecte de reformes van ser construïts el 1977 i viuran actuacions com l’aïllament de les façanes, de les cobertes inclinades i dels porxos, la substitució de fusteries exteriors i la retirada d’elements amb amiant o en mal estat. Eduardo Navas opina que la mesura ha estat molt ben rebuda per part del veïnat i que «tot el món està content». «Tot el que siguin millores, estem d’acord», afegeix.