Els cirurgians de l'obesitat alerten que hi ha pacients que marxen a l'estranger a operar-se per les llistes d'espera
L'espera per una cirurgia bariàtrica als hospitals catalans és d'entre 1 i 50 mesos
La Societat Espanyola de Cirurgia de l'Obesitat (SECO) alerta que hi ha pacients que pateixen obesitat que opten pel «turisme sanitari» davant les llistes d'espera dels hospitals públics. La vicepresidenta de la SECO i degana de la Facultat de Medicina de la URV, Fàtima Sabenc, assegura que hi ha persones que marxen a l'estranger «per poder-se operar» i, si tenen complicacions postoperatòries en tornar, és la sanitat pública qui se n'ha de fer càrrec.
«És un problema molt important perquè moltes vegades no saps què se li ha fet al pacient», assenyala Sabenc des del congrés de la SECO que se celebra a Reus. Segons dades de l'organització, l'espera per una cirurgia bariàtrica és d'entre 1 i 50 mesos a Catalunya, amb una mitjana de cinc mesos.