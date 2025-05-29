Policial
Detingut l'autor de les pintades a la Prioral de Sant Pere
La videovigilància i la col·laboració entre Guàrdia Urbana i Mossos han estat clau per identificar el presumpte autor, que s’enfronta a penes de presó per danys a patrimoni històric
La Guàrdia Urbana de Reus ha detingut un veí de Reus de 26 anys com a presumpte autor de fer pintades en una de les parets de l'església Prioral de Sant Pere, la matinada del passat 23 de maig. La detenció ha estat possible gràcies a l’enregistrament de la pintada a través de les càmeres de videovigilància que l'Ajuntament té a la via pública; així com a la col·laboració amb els Mossos d’Esquadra.
Al detingut se li imputa un delicte de danys sobre béns de valor històric, cultural o artístic tipificat al Codi Penal, en haver fet la pintada sobre un bé d'interès cultural, històric o artístic, com és el cas de la Prioral, un edifici del segle XVI catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local. Les penes per causar danys en béns protegits poden anar des de la presó d'1 a 3 anys i multa de 12 a 24 mesos, si la pintada es fa en monuments, edificis protegits o patrimoni cultural.
La detenció va tenir lloc el dimecres 28 de maig, arran de la investigació de la Guàrdia Urbana, i en la que ha estat clau la visualització de les imatges captades pel sistema de videovigilància. Les càmeres van enregistrar el jove en el moment de fer la pintada. Les càmeres també van gravar com, moments és trard, una patrulla dels Mossos d’Esquadra identificava el mateix jove per un altre fet delictiu, just davant del lloc on havia fer la pintada.
La col·laboració entre Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra ha permès intercanviar les dades, localitzar el jove i detenir-lo. El mateix 28 de maig, la Guàrdia Urbana va traslladar el detingut i l’atestat policial als Mossos d'Esquadra per tal posar-ho a disposició judicial.