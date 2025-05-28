Educació
El Síndic de Greuges insta el consistori a valorar les demandes de l’Escola Prat de la Riba
El consistori defensa que ja treballa algunes demandes dins del Pla d’Entorns Escolars segurs
El Síndic de Greuges de Catalunya respon a la carta enviada per part de l’AFA Prat de la Riba i insta a l’Ajuntament de Reus a revisar els entorns escolars del municipi i valorar les propostes presentades per part de les famílies. Davant de les reunions poc satisfactòries entre el consistori i la comunitat, l’AFA va decidir enviar una carta tant al Síndic de Greuges de Catalunya com de l’Ajuntament de Reus.
En la carta enviada pel Síndic al consistori reusenc i a l’AFA es recomana fer cas del decàleg de la Societat Catalana de Pediatria de l’any 2023 en què, entre altres mesures, demanava la pacificació del trànsit en els entorns escolars, prioritzant al vianant i restringint el trànsit motoritzat.
«Com veureu, el decàleg proposa substituir aparcaments per a cotxes dels carrers contigus als centres educatius per aparcaments per a bicicletes, patinets i zones d’espera, de trobada i joc a l’espai públic», apunta el Síndic. Tot i que reconeixen ser conscients «de la complexitat de la planificació urbana i de la mobilitat en un municipi», entenen que l’administració local «ha de treballar en aquesta línia per la defensa dels drets dels infants, que són especialment vulnerables als contaminants atmosfèrics».
Per aquest motiu, demanen que es revisin els entorns escolars del municipi i definir un calendari de prioritats. A més, en el cas de l’Escola Prat de la Riba exigeixen que s’estudiïn les reivindicacions concretes que fan les famílies i s’informi de la valoració que s’hagi fet per implementar-les.
Reaccions
Fonts de l’Ajuntament de Reus consultades pel Diari Més defensen que el que demana el Síndic de revisar els entorns escolars al municipi ja s’està duent a terme dins del Pla d’Entorns Escolars segurs, que inclou tots els centres de la ciutat.
«Pel que fa a les reivindicacions concretes que fan les famílies, ens hem reunit, les hem valorat i nosaltres els hem fet la proposta de tancar el trànsit mitjançant pilones el tram de l’avinguda president Companys a l’altura de la porta lateral de l’escola de 8.30 a 9 hores i de 16 a 17 hores». Sobre l’acústica i el canvi de finestres, el consistori afirma haver traslladat a la Generalitat les peticions de l’AFA d’invertir en millores a les finestres.
Per la seva banda, des de l’AFA valoren positivament la resposta del Síndic, ja que «s’alinea amb les nostres reivindicacions». «A més, insisteixen en el fet que no és una elecció, és una obligació de l’Ajuntament protegir als nostres infants», afegeixen. Per un altre costat, esperen rebre una resposta del Síndic de l’Ajuntament ben aviat.