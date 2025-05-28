Successos
Una persona evacuada a l'Hospital Joan XXIII després de caure d'un pis a Reus
Bombers han assistit a membres del Sistema d'emergències Mèdiques durant el servei al carrer Mare Moles
Aquest dimecres, els serveis d’emergència han actuat amb rapidesa davant un incident al carrer Mare Molas de Reus, on una persona ha patit una caiguda des d’un pis. L’avís s’ha rebut cap a les 12:30 h, moment en què s’ha mobilitzat un dispositiu conjunt format per una dotació dels Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d'Esquadra.
Els Bombers han intervingut per assegurar la zona i facilitar l’accés als serveis sanitaris, que han atès la víctima in situ. La víctima ha estat evacuada en ambulància a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.
Les causes de la precipitació encara s’estan investigant.