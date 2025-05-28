Habitatge
La Generalitat comença les obres de rehabilitació energètica de set blocs de pisos de Sant Josep Obrer
La intervenció busca reduir la demanda energètica, afectarà 76 domicilis i costarà 1,62 MEUR
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ja ha encetat els treballs de rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica de set blocs de pisos del carrer de Mas Pellicer (els números 31, 45, 46, 53, 54, 57 i 59), al barri de Sant Josep Obrer. Fonts del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica confirmen que a principis de mes es van començar a muntar les bastides de les obres, activant en el procés el cronòmetre. La mesura afectarà un total de 76 habitatges i costaran 1,62 milions d’euros (IVA inclòs).
Els immobles objecte de reformes van ser construïts el 1977 i els gestiona l’Agència de l’Habitatge. La intervenció consistirà en l’aïllament de les façanes, de les cobertes inclinades i dels porxos, així com la substitució de fusteries exteriors per unes de millors prestacions. També s’actuarà en les zones comunes, com nuclis d’escales o el portal.
Si es detecta algun element amb amiant o en mal estat, es procedirà amb la seva retirada. Amb l’actuació, es preveu reduir el consum d’energia primària no renovable —es calculen estalvis d’entre el 46 i el 54%— i la demanda energètica —al voltant d’un 70% menys—. El termini d’execució màxim és de vuit mesos, així que tot plegat hauria d’estar enllestit de cara a principis del 2026.
La comunitat del barri ha rebut el projecte amb els braços oberts. «Ens sembla perfecte perquè canviaran tot el sistema de finestres, forraran els blocs, els aïllaran, perquè la gent no tingui tant de consum energètic; tot el món està content», expressa el president de l’associació de veïns Primer de Maig, Eduardo Navas. Tot i que li hauria agradat que la mesura arribés a més ciutadans, «s’ha d’entendre que cada propietari s’ha de cuidar dels seus béns». Així mateix, afirma que ja han començat oficialment les obres en dos dels blocs de pisos.
Això no obstant, Navas comparteix que «no estem d’acord amb què l’Agència de l’Habitatge, a part dels blocs, tingui més pisos de lloguer, però no hi faci res, allí». Tot i anhelar que les mesures arribin més enllà d’aquest projecte, «tot el que siguin millores, estem d’acord», conclou.
Acord amb l’Estat
Les obres arriben després de l’acord que van signar el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Generalitat de Catalunya el juliol del 2023. El pacte es va centrar en el compromís de rehabilitar 919 habitatges públics de vuit ciutats de les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida. El pressupost total de l’actuació rondava els 23 milions d’euros, un 60% del qual seria aportat per l’Estat central mitjançant fons europeus.
Barcelona, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Alsamora, Móra d’Ebre, Reus, Tarragona i Vila-seca seran els municipis objecte dels treballs. L’acord es va aprovar amb els objectius de promoure la rehabilitació dels domicilis, la millora de l’eficiència energètica, de l’accessibilitat i de la qualitat residencial i la contribució a la revitalització de les àrees urbanes i al benestar de la ciutadania.