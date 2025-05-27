Gastronomia
La Reus Viu el Vi obligarà a comprar un dels lots per accedir al recinte
Qui compri el paquet podrà portar fins a 4 acompanyants, que hauran de pagar 1 € cadascú
La fira Reus Viu el Vi tornarà el cap de setmana del 6, 7 i 8 de juny al parc Sant Jordi amb novetats pel que fa a l’accessibilitat. Un dels principals canvis serà que tot aquell qui vulgui entrar en el recinte haurà de comprar un dels lots de vi o de vermut que li permetrà convidar a quatre acompanyants més que hauran d’abonar el preu simbòlic d’1 euro cadascun.
Els menors de 0 a 3 anys podran entrar de manera gratuïta. Aquest canvi es fa per millorar el control de l’aforament, el qual serà de 5.000 persones, i evitar que alguns visitants entrin menjar i beguda de fora. A més, cal tenir en compte que, en cas de voler accedir més d’un dia, s’haurà de tornar a comprar un pack.
Alhora, cal tenir en compte que hi haurà dos lots possibles que es podran comprar de manera presencial com anticipada per internet; un pack de 16 euros amb 5 degustacions i un de 10 euros amb 2 degustacions. Les compres de lots en línia s’habilitaran a partir del 28 de maig a través de la pàgina web www.reusviuelvi.cat. En total, la fira reunirà a 14 cellers de les diferents DO que formen part de la Cambra de Comerç de Reus i 6 establiments gastronòmics.
L’horari d’obertura serà de 18 a 22 hores el divendres 6 de juny, de 12 a 14.30 hores i de 18 a 20 hores el dissabte 7 de juny i el diumenge 8 de juny, últim dia, de 12 a 14.30 hores i de 18 a 21 hores. A més, enguany l’oferta gastronòmica i els cellers estaran barrejats a la plaça de l’Alcalde Anton Borrell i també obriran durant el matí, acompanyant a la Mostra del Vermut de Reus que sumarà un total d’11 marques.
«L’any passat ens van comentar algunes persones que era millorable el fet que la gent quan fa el vermut li apeteix menjar alguna cosa, o potser no li agrada el vermut i prefereix el vi, per aquest motiu tant l’oferta gastronòmica com vitivinícola estarà disponible», explica el president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora.
A la vegada, el president admet que hi ha hagut una caiguda en el nombre de cellers respecte a l’any passat i que en podrien haver hagut més, però comenta que «és la segona edició al Parc Sant Jordi i estem veient quin és el límit. Potser el tercer any ja haurem trobat l’equilibri perfecte».
Un altre canvi és que es limitaran les entrades als extrems del Parc Sant Jordi, des de les places de l’Univers i de la Llibertat. Per un altre costat, l’entrada des de l’avinguda de Sant Jordi quedarà restringida com a sortida d’emergència i accés pels serveis d’emergències. La zona ubicada nord-est, que l’any passat va acollir l’oferta gastronòmica, serà un espai d’estada pels visitants i es duran a terme actuacions musicals.