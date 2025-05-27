Societat
Reus introdueix depredadors biològics per controlar l'afectació del pugó sense ús de plaguicides
El tractament es farà en 270 arbres de les zones verdes del municipi
L’Ajuntament de Reus ha començat aquesta setmana un tractament amb depredadors biològics per controlar el pugó i psil·la en les àrees verdes de la ciutat. Concretament, es farà en 270 arbres de parcs i jardins. Amb aquesta mesura, el consistori aposta pel manteniment de la jardineria municipal amb tècniques alternatives a l’aplicació de productes fitosanitaris.
El control es farà amb la distribució dels depredadors mitjançant petites caixes que es col·loquen a la vegetació de la zona a tractar, en les quals s’introduiran dues espècies: l’anthocoris nemoralis i amb l’adalia bipunctata.