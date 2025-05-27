Llibres
Una història sense gluten per als més petits de casa
La reusenca Pilar Subietas ha escrit el conte ‘La Pilar a la recerca del coc màgic’, per explicar als nens què és la celiaquia
Ara fa prop d’un any que la Pilar Subietas va ser diagnosticada de celiaquia. «Allà va ser un xoc bastant fort», explica, tot admetent que els primers mesos ho va passar bastant malament. La Pilar és educadora, i el primer pensament que li va venir al cap, un cop es va haver adaptat a la nova situació, va ser com viurien els nens i nenes una situació similar: «Si a mi, amb 24 anys, em va costar tant, vaig pensar que als més petits segurament els costaria encara més entendre per què els seus amics poden menjar de tot i ells no». Així és com va tenir la idea d’escriure un conte centrat en aquesta qüestió.
La història de La Pilar a la recerca del coc màgic té com a punt de partida la mateixa situació que va viure l’autora: el diagnòstic d’aquesta malaltia que fa que les persones que la pateixen reaccionin al gluten, una proteïna present al blat, el sègol, l’ordi, la civada, l’espelta, el kamut i el triticale. La celiaquia afecta aproximadament 1 de cada 100 persones i actualment es considera la malaltia crònica intestinal més freqüent en el món occidental.
La Pilar del conte, però, tindrà el suport dels seus avis, que li explicaran que hi ha una recepta màgica que només els més valents poden trobar. A mesura que la història vagi avançant, la protagonista anirà recollit els ingredients necessaris per preparar una recepta, que també es desgrana al final de la història amb la voluntat que els petits lectors la puguin fer a casa amb els pares. D’aquesta manera, explica l’autora, els infants podran explorar nous aliments saludables.
La història està il·lustrada per la barcelonina Bea Cosco, que a més d’escriure i il·lustrar, és professora de primària. Entre totes dues han elaborat un conte que, per damunt de tot, vol transmetre el missatge que «ser celíac no vol dir ser un nen o una nena diferent. Tots som iguals, i justament això que ens fa únics és el que ens fa especials».
El conte, explica la Pilar, s’adreça a infants d’entre 4 i 8 anys, així com a famílies i escoles que vulguin sensibilitzar-se sobre la celiaquia de manera divertida i positiva. Per tal de tirar-lo endavant, l’autora ha posat en marxa una campanya de microfinançament a través de la plataforma edita.cat
D’aquesta manera, totes les persones que vulguin fer una precompra del llibre estaran contribuint també a fer que el projecte sigui una realitat. Per a més informació sobre el conte La Pilar a la recerca del coc màgic es pot seguir l’Instagram de l’autora (@socglutenfree).