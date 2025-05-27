Comerç
La cadena de supermercats que ha obert una nova botiga a Reus
La botiga, que es va inaugurar divendres passat, ofereix un assortiment bàsic de productes de totes les seccions
La cadena de supermercats Bon Preu ha obert una nova botiga a Reus, ampliant així la seva presència a Catalunya. Es tracta d’un 'Minimercat', un supermercat de proximitat amb el qual la companyia supera ja la quinzena de botigues d’aquest format al territori català.
La botiga, que va obrir les seves portes divendres passat, està pensada per oferir una experiència de compra ràpida i accessible, amb un assortiment que inclou productes d’alimentació, articles de drogueria, premsa diària, revistes i productes per a l’automòbil, entre altres.
El nou establiment està situat al carrer d’Irlanda, número 4, i l’horari d’atenció al públic és un dels seus punts forts, ja que obre tots els dies de la setmana, de 8:00 a 22:00 hores, sense interrupcions.
Amb aquesta incorporació, la cadena catalana consolida el seu model de supermercat de conveniència, que complementa la seva xarxa de més de 200 botigues en diferents formats, inclosos els supermercats Bonpreu i els hipermercats Esclat.
La companyia, que també opera més de 60 gasolineres i un potent canal de venda online, dona servei a uns cinc milions de clients a Catalunya, posicionant-se com una de les principals referències del sector de la distribució alimentària.