Societat
Els reusencs es curen del mal de cor amb la segona edició de la Fira de Bruixes
L'esoterisme va impregnar el passeig de Sunyer amb paradetes màgiques
Malacostumats al batibull i a la velocitat del dia a dia, l’esoterisme ha inundat el passeig de Sunyer els últims tres dies amb la segona Fira de Bruixes. Era un instant per relaxar-se, per analitzar-se interiorment i expulsar qualsevol problema que en el cor romangués. «Tens alguna veïna que és molt dolenta», alertava una tarotista. Entre la multitud que anhelava conèixer els designis del seu destí, els éssers fantàstics dansaven, lliures per fi. En mig del seu recorregut, ahir, les bruixes es toparen amb un personatge de gros nas i que sostenia l’equilibri sobre una esfera gegant. Era un mag, germà de Ser Sensati. S’estava perdent «l’eix de la terra» i, plegats, continuarien l’esforç per redreçar el rumb quan el sol s’ocultés. «Quin aquelarre ens vam muntar anit!», compartí davant d’un drac, mans, dòcil, esgotat de l’infern del passat.
Centenars de persones han gaudit aquest cap de setmana de la Fira de Bruixes, guiades per les aromes d’envinagrats, formatges i encens. Lectures de mans i de cartes, cristal·lomància o endevinació a la pedra són serveis que se’ls oferia per descobrir què els amagava la vida. Hi havia espai, també, per satisfer l’estómac amb embotits o dolços elaborats artesanalment des de segles enrere. També, per al Plim, enyorat i retornat, que de seguida captà l’atenció per sobre d’altres elixirs.