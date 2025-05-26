Laboral
CCOO i USOC reclamen a UGT convocar eleccions pel comitè de Reus Net fora de període estival
Els sindicats minoritaris tenen les signatures per impulsar una assemblea per revocar el comitè
Les seccions sindicals de CCOO i USOC al comitè d’empresa de Reus Net exigeixen a UGT, el sindicat majoritari dins del comitè, que convoqui eleccions sindicals fora de període estival. Tal com ha pogut saber Diari Més, ambdues ho justifiquen al·legant que el període estival és un moment en què la plantilla creix en volum a través de treballadors temporals i, com a conseqüència, poden alterar el resultat final.
Les últimes eleccions al comitè d’empresa van ser el setembre de 2022 i, per tant, les següents serien el setembre de 2026. Tota aquesta situació arriba després que el passat gener entrés en vigor el nou conveni a Reus Net, el qual ha estat durament criticat pels dos sindicats minoritaris que hi van votar en contra.
«Retem a la UGT a convocar les eleccions fora del període estival, ja que la contractació de temporals és pels mesos de juliol, agost i setembre», afirmen des de CCOO, fet que consideren que podria atorgar un avantatge injust a algun sindicat.
«No té sentit que vingui gent de fora que treballa dos mesos i decideixi el futur durant quatre anys de tota la plantilla», consideren des d’USOC. D’aquesta manera, ambdós sindicats animen a la UGT a convocar les eleccions entre el període estival d’enguany i el següent, és a dir, entre l’octubre de 2025 i el maig de 2026.
A les bones o a les males
Per un altre costat, els sindicats minoritaris del comitè d’empresa de Reus Net asseguren haver reunit de manera conjunta la quantitat de signatures necessàries per poder convocar una assemblea que podria revocar el comitè d’empresa actual, fet que provocaria anar directament a eleccions. Concretament, en aquesta assemblea es duria a terme una votació on es decidiria si revocar o no el comitè, sent necessària la majoria absoluta. «Preferim no haver de fer-ho, el millor seria arribar a un acord», expressen des d’USOC.
CCOO respon a UGT
Per una altra banda, CCOO s’ha defensat de les acusacions del president del comitè d’empresa de Reus Net i representant d’UGT, Miguel Pérez, sobre que els sindicats minoritaris no van presentar cap alternativa.
«Quan a la següent reunió CCOO i USOC es retiren del preacord, jo com a president del comitè em vaig aixecar i els vaig dir que si creien que podien millorar l’acord, endavant, que UGT signaria aquella nova proposta perquè, teòricament, hauria de ser millor», va explicar Pérez. Davant d’aquestes declaracions, CCOO demana que «cadascú es faci responsable dels seus actes».
«Es va desconvocar la vaga de Misericòrdia perquè, suposadament, l’empresa havia traslladat a UGT la voluntat de negociar. Però, quan ens vam asseure en la reunió del 8 de novembre, ens van dir que encara no podien assumir les nostres demandes», recorden des de la secció sindical de CCOO a Reus Net.
No obstant això, el 15 de novembre s’anunciava la signatura d’un preacord que, segons van afirmar des d’un inici CCOO i USOC, el van signar perquè si no no podien veure el nou conveni. Després de tenir accés, ambdós sindicats es van oposar a signar sense el suport dels seus afiliats, moment en què Pérez es va aixecar de la taula.
«En aquell moment la taula negociadora estava tancada, no era el moment de portar propostes. I si volen propostes, en anteriors reunions CCOO va presentar les seves tal com recullen les actes, així que demanem que no menteixin», sentencien des de CCOO.
Discrepàncies pel conveni
UGT va defensar que era un «canvi de fórmula» que farà que, a la llarga, el treballador percebi més diners. Pel seu costat, CCOO i USOC critiquen que el treballador no pot esperar 10 anys per cobrar l’antiguitat.
Per una altra banda, un altre dels punts criticats és que, finalment, hi haurà un increment salarial del 2,5%. El sindicat majoritari va celebrar que, finalment, es desbloquegés aquest punt que, en un inici l’empresa es va mostrar totalment en contra.
No obstant això, la resta de sindicats creuen que el que s’hauria de fer és adaptar el sou segons l’IPC. Segons CCOO i USOC les mesures van orientades a fer una plantilla low cost i que cada vegada hi haurà més treballadors temporals.