Tres detinguts i dos denunciats en un dispositiu policial al carrer Pere de Lluna de Reus

Tres homes han estat detinguts per tràfic de drogues, mentre que als denunciats se'ls acusa de tinença de drogues 

Imatge d'una de les detencions que es van realitzar el divendres a Reus

Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra, de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de la comissaria de Reus, van dur a terme aquest divendres 23 de maig a la tarda i nit un dispositiu conjunt amb efectius de la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional a cinc bars situats al carrer Pere de Lluna de Reus. 

Els agents van actuar en locals on es tenien sospites que es podia estar produint actes il·lícits gràcies a una tasca d'investigació prèvia. Durant l'operatiu, els agents van identificar un total de 36 persones, de les quals cinc comptaven amb antecedents policials. 

També van detenir tres homes per tràfic de drogues i van denunciar dues persones per tinença de drogues. Una d'elles portava cocaïna i l'altra haixix.

A més, van aixecar diverses actes per irregularitats administratives als locals inspeccionats. Un d'ells estava connectat a la xarxa elèctrica de forma fraudulenta. 

