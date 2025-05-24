Loteries
Reus reparteix el segon premi de la Loteria Nacional
L’administració número 4 de la ciutat, situada al carrer Pere de Lluna, ven el número 41.381, dotat amb 120.000 euros per bitllet
Reus ha estat agraciada una vegada més amb la loteria. En aquesta ocasió, la capital del Baix Camp ha repartit el segon premi de la Loteria Nacional del sorteig d’aquest dissabte 24 de maig.
L’administració número 4, situada al carrer Pere de Lluna, 23-29, ha estat l’encarregada de portar la fortuna a la ciutat. El número premiat ha estat el 41.381, dotat amb 120.000 euros per bitllet. El premi també s’ha repartit a altres localitats com Ondarroa (Bizkaia), Las Palmas de Gran Canaria i Madrid.
El primer premi del sorteig ha recaigut en el número 38.507, premiat amb 600.000 euros per bitllet, i s’ha venut en diversos punts de l’Estat, com ara Badajoz, Ciudad Real, Huesca, Madrid, Salamanca, Sevilla, València i Saragossa.