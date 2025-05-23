Equipaments
Un solar a tocar del CC Llevant, l’opció sobre la taula per alçar el nou auditori de la Diputació
Compliria la condició d’estar en un lloc cèntric i a tocar de les actuals seus de l’ECM Reus
La Diputació de Tarragona es troba immersa en la cerca d’una ubicació idònia per construir-hi el seu nou auditori. Segons ha pogut saber Diari Més, l’opció amb què s’està treballant en aquests moments és un solar a tocar del Centre Cívic Llevant, al barri Horts de Miró, i a un parell de travesseres del Tomb de Ravals. Enclavat entre els carrers de la Riba, de Josep Irla, de Cels Gomis i Mestres i del Camí de Valls, l’espai s’emprava, en el passat, com a aparcament en superfície.
La presidenta de l’ens supracomarcal, Noemí Llauradó, va assenyalar que la intenció és que l’equipament estigui «al més proper possible a l’Escola i Conservatori de Música (ECM) de la Diputació a Reus» i la proposta que hi ha sobre la taula no desencaixa amb aquesta condició, ja que es troba a uns 10 minuts a peu del Palau Bofarull i a menys d’un quart d’hora del nou edifici del carrer de Sant Jaume.
Fonts de la Diputació de Tarragona responen que «s’està treballant a escala tècnica entre les administracions i no hi ha determinat cap espai definitivament». Si bé ni confirmen ni desmenteixen la possibilitat plantejada, comenten que «aquestes qüestions requereixen rigorositat i discreció» i que «quan la ubicació sigui ferma s’explicarà degudament». «No estem en aquest moment», tanquen.
D’altra banda, l’aforament de l’auditori no superaria les 300 persones, segons han apuntat fonts consultades. El nou equipament hauria de donar servei a l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus, així com a les altres dues escoles de música de la institució i al conjunt de la demarcació per a concerts i grans agrupacions musicals, tal com va exposar la presidenta, que subratllava que l’aposta seria per un espai de caràcter territorial per acollir espectacles de primer nivell.
L’ens supramunicipal, que va compartir l’anunci del projecte que tenia entre mans a principis d’any, va aprovar en el ple d’abril una modificació de crèdit amb què va reservar una partida de 600.000 euros per explorar l’adquisició d’uns terrenys per convertir-lo en una realitat. La inversió prevista per a la compleció de l’auditori és d’uns 5 milions d’euros. Així mateix, va donar llum verda a destinar 400.000 euros per a l’avaluació de la compra d’espais per a la futura ampliació de l’ECM Reus, que ha quedat «petit».
Així i tot, si bé la primera opció que hi ha sobre la taula és el solar del barri Horts de Miró, en cas que es concreti, l’operació segurament no serà ràpida, atès que podria estar subjecta a modificacions del planejament urbanístic que alentirien el procés.