Gastronomia
La primera Festa del Gelat de Reus tanca amb 7.000 degustacions i 1.300 assistents
Xixona va ser la gelateria guanyadora del concurs
L’Espai Boule de Reus va ser l’escenari durant el passat cap de setmana 16 i 17 de maig de la primera Festa del Gelat de la ciutat, la qual va superar les 7.000 degustacions i va aplegar a més de 1.300 persones durant les dues jornades. Aquest esdeveniment, emmarcat dins del projecte europeu GelatOn the Rhoad, va oferir activitats, degustacions i espectacles per a tota la ciutadania amb l’objectiu de reivindicar el gelat artesà com a producte de qualitat vinculat al territori.
A més, l’activitat principal de la festa va ser el tast gratuït de quatre gelats elaborats artesanalment amb productes de proximitat, que es va dur a terme durant els dos dies del certamen. El concurs va comptar amb la participació de quatre gelateries artesanes d’alt nivell; XixoVic, Bodevici, Amarena i Xixona, sent aquesta darrera la guanyadora. La proposta de Xixona, anomenada el Catalanet Ganxet de Reus, va guanyar amb un 38% dels vots.
La festa va arrencar el divendres 16 de maig amb l’actuació del Cor Ciutat de Reus que va omplir l’aforament de l’espai. L’endemà, dissabte 17 de maig, les activitats van començar al matí amb el lliurament de premis del concurs de dibuix escolar, un taller de cuina familiar organitzat per l’associació eSE de Salud, seguit d’una actuació del Cor de l’Espai Boule i una exhibició de dansa a càrrec de l’Escola del Centre de Lectura.