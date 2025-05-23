Infraestructures
Oportunitats territorials per terra, mar i aire
El col·loqui de la Fundació Gresol va reconèixer els punts forts de les infraestructures
Les infraestructures són les bases perquè una societat pugui créixer i desenvolupar-se. Sense elles no podríem fer vacances en un altre país, anar al poble del costat a un esdeveniment cultural del nostre interès, fer ús d’electrodomèstics, visitar a un familiar o obrir una nova línia de negoci, entre tantes altres qüestions.
No obstant això, no apareixen del no-res i no funcionen per art de màgia, cal que darrere hi hagi un manteniment, una gestió i una planificació. És una de les dues consignes que va quedar clara durant el col·loqui que la Fundació Gresol va dur a terme ahir a l’Hotel NH Ciutat de Reus. La segona conclusió que es va poder extreure és que a la demarcació de Tarragona hi ha oportunitats.
Unes oportunitats que el president del Port de Tarragona i un dels ponents de la xerrada, Santiago Castellà, va expressar amb claredat: «El Port és un hub logístic ple d’oportunitats ben connectat amb el centre d’Europa. Ara l’objectiu és crear més infraestructura per moure mercaderies amb ferrocarril pel territori. Això permetrà un creixement del qual no som ni conscients». A la vegada, el president de l’autoritat portuària va puntualitzar que caldrà generar consens amb el territori per definir aquesta línia, tot i que va apuntar a recuperar l’antiga línia Reus-Roda.
Per un altre costat, Castellà també va apuntar cap a una altra oportunitat que s’ha obert pel Port de Tarragona que passa per una col·laboració amb un Port de Barcelona que està al límit. «Si posem en ple funcionament l’estació intermodal de la Boella al Port de Tarragona, el port sec de Guadalajara-Marchamalo, amb les oportunitats i possibilitats del Port de Barcelona, només pot donar-nos beneficis», va expressar.
A més, el president va argumentar que un dels punts forts de Tarragona davant Barcelona és que a la capital catalana «les connexions ferroviàries són molt complicades; Rodalies, regionals, llarga distància i mercaderies generen un escenari molt complicat. Des de Tarragona es podran fer entrar productes al corredor del Mediterrani i connectar amb el centre d’Europa».
Reptes
«Quan parlem d’infraestructures normalment pensem en mobilitat, però hi ha altres infraestructures que, si no les resolem, ens pot limitar el creixement, mentre que les de mobilitat no estan mal resoltes», va apuntar el CEO de Starsud Studio, Marc Arza, que també va participar com a ponent en la xerrada.
Arza va apuntar que els colls d’ampolla actuals en infraestructures al territori són en els àmbits energètic, on hi ha una falta de subestacions elèctriques que limiten el creixement dels polígons industrials, l’habitatge, en què el creixement de la població i la construcció de nou habitatge no han anat agafats de la mà, i el subministrament d’aigua, clau tant per la indústria. Per un altre costat, va defensar que tot i les crítiques a les infraestructures de mobilitat, com els retards del ferrocarril o els col·lapses de l’AP-7, aquestes no són deficients, sinó que cal una millor gestió.
Un bon aeroport
Per un altre costat, el tercer ponent i director general d’Aeroports i Organitzacions de Turisme a Jet2, Ricard Querol, va assenyalar una altra infraestructura molt rellevant pel territori; l’Aeroport de Reus. «La gent quan va a un aeroport vol volar, no a prendre un cafè. A Reus pots arribar, aparcar fàcilment i pujar a l’avió de manera àgil», va remarcar.
A més, Querol va comparar el turista de la Costa Daurada i de la Costa Brava: «El producte és molt diferent. Aquí treballem amb molts municipis i el turista es reparteix molt, a la Costa Brava la majoria que aterra a l’Aeroport de Girona va directe a Lloret de Mar».