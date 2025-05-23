Política
«Davant la inacció d’Illa i Guaita, la gent de Junts fem propostes de futur»
La campanya 'Junts s'explica' fa una parada a Reus
La gira del Junts s’explica va efectuar ahir la seva primera parada al Camp de Tarragona. Ho feu a Reus, de la mà del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull; el diputat al Congrés, Josep Maria Cruset; i la portaveu de Junts per Reus, Teresa Pallarès, davant d’una sala de la làmpada del Círcol plena a vessar i amb l’objectiu d’apropar al conjunt de la població el model que defensa.
La cap de l’oposició va asseverar que Reus i Catalunya estan passant per un moment «molt complex» en què «el govern no lidera, no té projecte, es mou per inèrcia». Pallarès va criticar que davant la «inacció» de Salvador Illa, president de la Generalitat, i Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, «hi som nosaltres, la gent de Junts, que fem propostes de futur» i que «som alternativa a la desídia».
Al seu torn, Cruset va denunciar que el Govern «posa per davant els titulars en tot moment» i que és «una veritable màquina de triturar la classe mitjana, obligada a tenir menors serveis públics i els que queden, de menor qualitat». «Gairebé sempre som els que impulsem les iniciatives necessàries per rellançar el país», va expressar. Finalment, Turull, rebut amb una ovació dempeus, va contraposar el model de Junts amb el del PSC, «que desnacionalitza Catalunya i ignora les possibilitats i potencialitats del territori».