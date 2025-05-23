Municipal
Aigües de Reus encarrega la redacció d'un pla per millorar la gestió de les aigües pluvials
La ciutat esdevé la primera de Catalunya a iniciar el procés previst per la normativa estatal
L'empresa municipal Aigües de Reus ha adjudicat la redacció d'un pla que de permetre millorar la gestió de les aigües pluvials de forma pionera a Catalunya. L'anomenat Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament, que deriva de la modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic que el passat 2023 va aprovar el govern espanyol via Reial Decret, ha de quedar enllestit en un termini de quinze mesos.
Amb l'adjudicació, segons el consistori, Reus es converteix en la primera ciutat catalana que inicia aquest procés, que els municipis de més de 50.000 habitants han completar abans de setembre de 2026.
El nou document persegueix tres grans objectius. D'una banda, el pla que ara es licita i cal redactar ha de comptabilitzar el percentatge d’aigües residuals que el sistema de sanejament de Reus es capaç de tractar en diferents escenaris de pluja, i comprovar, en cada cas, quina és la seva càrrega contaminant. També protegir les escorrenties que es formen en episodis de precipitació per tal d’evitar la contaminació de l’aigua de pluja. Finalment, plantejar suprimir progressivament els abocaments no tractats de l’aigua de pluja en el sistema de sanejament urbà.
L’objectiu final es reduir al màxim els abocaments al medi, i garantir el rendiment del sistema de sanejament sigui quin sigui el règim de precipitacions pluvials. La normativa estableix que si el rendiment no és l’òptim, cal procedir a impulsar les actuacions que siguin necessàries fins que el rendiment sigui el desitjable.
«És un projecte que tots els municipis grans estem obligats a fer i que aborda la gestió de les aigües sanitàries i de l'aigua de pluja, que fins a la data no havia comptat mai amb una normativa específica a l’Estat espanyol», ha apuntat el regidor responsable d’Aigües de Reus, Daniel Rubio.
Adjudicació per 500.000 euros
El document ha d’incorporar modelitzacions detallades hidràuliques, hidrològiques i de qualitat dels abocaments de l’aigua. Davant d'aquest treball de «complexitat», Aigües de Reus ha optat per externalitzar el projecte a una gran enginyeria especialitzada, tenint en compte també els terminis ajustats per lliurar el treball. L'adjudicatària ha estat l’empresa Técnica y proyectos S.A., per un import pròxim als 500.000 euros.
El Reial Decret 665/2023 de 18 de juliol a partir del qual es redacta el pla representa, segons l'empresa, un important salt qualitatiu pel que fa a la regulació dels punts d’abocament al medi, alhora que defineix les bases i directrius que, en un futur, han de regir els sistemes de sanejament de les grans ciutats. El pla haurà de ser validat per l'organisme de conca competent.
Al llarg dels anys, Aigües de Reus ha anat elaborant diversos Plans Directors de Sanejament, on es regulava el sanejament de la ciutat i els abocaments al medi, alhora que es definien les directrius de creixement del sistema en relació als plans d’ordenació urbana de la ciutat. El pla director vigent actualment es de l’any 2015.