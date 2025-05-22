Mobilitat
La ZBE se sotmet al primer judici popular a Reus
Alguns veïns van mostrar el seu escepticisme davant l’arribada imminent de les restriccions al trànsit rodat
La Zona de Baixes Emissions (ZBE) és una realitat cada vegada més propera i arriba una de les parts més llargues i que requeriran paciència; informar-ne a la ciutadania i respondre als múltiples dubtes que es plantegen. Per aquest motiu, el passat dimarts 20 de maig es va dur a terme la primera reunió informativa amb les entitats veïnals i ahir es va dur a terme al Centre Cívic Mestral la primera de les xerrades dirigides a la ciutadania amb una trentena de persones assistents.
La regidora de Seguretat i Convivència de l’Ajuntament de Reus, Dolors Vázquez, acompanyada d’un tècnic de la regidoria i l’inspector en cap de la Guàrdia Urbana de Reus, Pedro Muñoz, van explicar cada detall de l’ordenança davant d’un públic escèptic que, ràpidament, va començar a plantejar els seus dubtes.
«Qui emet les autoritzacions per les exempcions? On hauré d’anar per demanar-ho?», va preguntar un home. «Serà un tràmit electrònic que es gestionarà a través del Departament de Mobilitat de l’Ajuntament de Reus», va respondre la regidora. Altres dubtes anaven al voltant de les exempcions o preguntant si s’implementarien més busos llançadora entre el centre de la ciutat i els pàrquings dissuasius. No obstant això, hi va haver altres assistents que van mostrar el seu malestar obertament. «Jo tinc un cotxe de 1.000 euros, passa la ITV sempre i no em puc ara comprar un cotxe nou. Com ho faré?», va lamentar una de les persones assistents.
Les sessions informatives relacionades amb la ZBE continuaran les setmanes següents i visitaran els diferents barris perquè la ciutadania pugui resoldre els seus dubtes i evitar malentesos futurs. La pròxima jornada se celebrarà el dilluns 26 de maig, a les 19 hores, al Centre Cívic Llevant. Entrat el juny, les xerrades continuaran als centres cívics Migjorn (2 de juny), Ponent (4 de juny), del Carme (10 de juny) i Gregal (11 de juny), i acabaran a Mas Abelló (18 de juny). A banda d’aquestes trobades, l’Ajuntament ha habilitat múltiples canals per accedir a la informació, com el telèfon 977 010 068, en horari de 9 a 14 hores en dies laborables, l’adreça electrònica zbe@reus.cat i la pàgina web mobilitat.reus.cat/zbe.