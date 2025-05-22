Diari Més

La ZBE se sotmet al primer judici popular a Reus

Alguns veïns van mostrar el seu escepticisme davant l’arribada imminent de les restriccions al trànsit rodat

Sessió informativa sobre la ZBE al Centre Cívic Mestral on es veu l’inspector en cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Muñoz.

Sessió informativa sobre la ZBE al Centre Cívic Mestral on es veu l’inspector en cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Muñoz.Tjerk van der Meulen

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) és una realitat cada vegada més propera i arriba una de les parts més llargues i que requeriran paciència; informar-ne a la ciutadania i respondre als múltiples dubtes que es plantegen. Per aquest motiu, el passat dimarts 20 de maig es va dur a terme la primera reunió informativa amb les entitats veïnals i ahir es va dur a terme al Centre Cívic Mestral la primera de les xerrades dirigides a la ciutadania amb una trentena de persones assistents. 

La regidora de Seguretat i Convivència de l’Ajuntament de Reus, Dolors Vázquez, acompanyada d’un tècnic de la regidoria i l’inspector en cap de la Guàrdia Urbana de Reus, Pedro Muñoz, van explicar cada detall de l’ordenança davant d’un públic escèptic que, ràpidament, va començar a plantejar els seus dubtes.

«Qui emet les autoritzacions per les exempcions? On hauré d’anar per demanar-ho?», va preguntar un home. «Serà un tràmit electrònic que es gestionarà a través del Departament de Mobilitat de l’Ajuntament de Reus», va respondre la regidora. Altres dubtes anaven al voltant de les exempcions o preguntant si s’implementarien més busos llançadora entre el centre de la ciutat i els pàrquings dissuasius. No obstant això, hi va haver altres assistents que van mostrar el seu malestar obertament. «Jo tinc un cotxe de 1.000 euros, passa la ITV sempre i no em puc ara comprar un cotxe nou. Com ho faré?», va lamentar una de les persones assistents.

Les sessions informatives relacionades amb la ZBE continuaran les setmanes següents i visitaran els diferents barris perquè la ciutadania pugui resoldre els seus dubtes i evitar malentesos futurs. La pròxima jornada se celebrarà el dilluns 26 de maig, a les 19 hores, al Centre Cívic Llevant. Entrat el juny, les xerrades continuaran als centres cívics Migjorn (2 de juny), Ponent (4 de juny), del Carme (10 de juny) i Gregal (11 de juny), i acabaran a Mas Abelló (18 de juny). A banda d’aquestes trobades, l’Ajuntament ha habilitat múltiples canals per accedir a la informació, com el telèfon 977 010 068, en horari de 9 a 14 hores en dies laborables, l’adreça electrònica zbe@reus.cat i la pàgina web mobilitat.reus.cat/zbe.

