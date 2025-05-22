Política
El PP i la CUP de Reus denuncien dificultats per presentar mocions al ple
Afirmen que els van dir que en registressin com a precs
El Partit Popular (PP) de Reus va mostrar ahir el seu malestar per no haver pogut exposar la moció que havia preparat per al darrer ple. Segons va explicar la seva portaveu, Sílvia Virgili, «des de Secretaria, i amb decisió final d’Alcaldia, van considerar que les propostes d’acord que vam formular eren un prec i no pas una moció». Virgili va apuntar que s’està qüestionant què és un prec, una pregunta i una moció i, si bé el Reglament Orgànic Municipal (ROM) és el punt de referència, «existeix també una part interpretativa on la decisió final ve d’Alcaldia i fa que continuïn existint les discrepàncies quan succeeixen casos com el d’aquest mes».
«Un fet com aquest, de forma tan exagerada, no s’ha produït mai en altres legislatures», va denunciar la portaveu popular. El partit va denegar presentar la seva moció, que girava al voltant de l’estat de la via pública, com a prec perquè «anul·la el debat i l’opció de dialogar», motiu pel qual ha optat per reformular el text i presentar-lo el juny.
De fet, el PP no és la primera formació que denuncia un cas semblant. En la prèvia del mateix ple, la CUP va criticar que de les dues mocions que volia presentar «una d’elles, sense cap justificació, ens la volien fer registrar com un prec», en paraules de la seva portaveu, Mònica Pàmies, un moviment que també afectaria a més grups de l’oposició.