Educació
Més d'un centenar de persones es concentren a Reus per reclamar més places escolars públiques d'I3
Les famílies denuncien que l'administració ha fet "curt" en el càlcul de les línies d'alumnat a la zona D
Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dijous a la plaça del Mercadal de Reus per reclamar més places públiques d'I3. Una vintena de famílies que s'han quedat sense plaça a la zona educativa D de la ciutat han organitzat l'acció per denunciar que l'administració ha fet "curt" amb l'oferta pública, la qual consideren "injusta i insuficient".
Alhora, demanen concreció sobre la proposta de "grup singular" plantejada per l'Ajuntament. "Quan vam veure la zonificació vam veure que faltaven places al barri. Això està mal fet des del minut zero, no volen reconèixer l'error; la solució és posar una línia pública perquè és una classe sencera la que es queda sense plaça", ha dit Albert Badia, un dels portaveus de l'agrupació d'afectats.