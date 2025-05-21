Municipal
Sandra Guaita considera que el Pla de Barris i Viles de Reus serà «molt positiu»
La proposta de Reus se centrarà en els barris del sud: Carrilet, Fortuny, Juroca, Montserrat i Parcel·les Casas
L’Ajuntament presentarà al Pla de Barris i Viles un projecte d’intervenció integral per millorar el sud de la ciutat, tal com va avançar Diari Més: la proposta se centrarà en els barris Fortuny, Juroca, Montserrat, Carrilet i Parcel·les Casas.
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, es va mostrar «optimista» amb què la convocatòria de la Generalitat esdevindrà una realitat per «l’aposta que ha fet el Govern», que va anunciar que destinarà 1.000 milions d’euros en un centenar de programes de transformació física, transició ecològica i acció sociocomunitària, però també per «l’aposta com a govern municipal, que ja havíem posat el focus en aquesta zona». «La convocatòria va molt alineada amb el que havíem pensat», va expressar.
Reus ja havia d’acollir una actuació en el marc del projecte pilot Barris amb Futur, en concret, el barri Fortuny, que no va tenir continuïtat amb l’executiu de Salvador Illa. La iniciativa s’ha «ampliat» de cara a la Llei de Barris i, en cas que sigui elegida, «crec que serà molt positiva per a la ciutadania», va assenyalar la batllessa.
Guaita va detallar que la candidatura, treballada des de múltiples regidories atès que «la transformació ha de venir des de les tres potes —urbanística, mediambiental i socioeconòmica—», inclourà tant projectes que s’estaven treballant, com la conversió del carrer d’Astorga en un eix cívic o la rehabilitació de pisos del barri Fortuny en conceptes d’eficiència energètica i accessibilitat, com de nous. Va mencionar que hi hauria actuacions culturals i socioeconòmiques «en què s’estava pensant, però s’ha trobat una línia per acompanyar perquè sigui un àmbit més global».
Les àrees que optin al finançament han de tenir una renda per persona inferior a la mitjana catalana, presentar homogeneïtat i tenir prou habitants. «Analitzant això i les propostes que estem dibuixant, s’ha decidit que serà la zona sud; Carrilet, Fortuny, Juroca, Parcel·les Casas i Montserrat tenen continuïtat lineal, socioeconòmica i urbanística», tancà.