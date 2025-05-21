Memòria històrica
Reus col·locarà 7 llambordes Stolpersteine en record dels deportats reusencs als camps nazis
Aquest any 2025 se’n preveuen instal·lar 14
Durant els propers dies, l’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Bon Govern, Transparència i Participació, continuarà amb el procés de col·locació de les llambordes en memòria dels deportats reusencs als camps nazis.
El projecte Stolpersteine, iniciativa impulsada pel Departament de Justícia, Drets i Memòria a través de Memorial Democràtic, és liderat a Reus, per l’Arxiu Municipal.
Les Stolpersteine són llambordes quadrades (10 x 10 cm) on s'hi graven les dades de les persones empresonades i deportades, tant de les que van morir als camps com de les que foren alliberades. Se solen col·locar davant l'últim domicili conegut del deportat recordant que aquesta persona tenia un vincle amb la ciutat, amb el barri, amb els veïns... Cada llamborda és única i es fa a mà de manera especial, precisament, com a gest de respecte i humanitat que vol contrastar amb l’exterminació industrialitzada dels nazis.
Projecte de memòria democràtica
L’Arxiu Municipal de Reus està duent a terme diversos projectes de memòria històrica, entre els quals destaca el de recuperar la memòria d’aquelles persones de Reus deportades als camps de concentració nazi. Amb l’ajuda de l’historiador local Joan Navais, s’ha aconseguit localitzar 36 reusencs que patiren la deportació i l’horror dels camps de concentració i extermini.
Després d’un procés de documentació de cada una d’aquestes persones, l’any 2023 es van col·locar 12 llambordes. Aquest any 2025 se’n preveuen instal·lar 14 més. Una desena acabaran de ser instal·lades aquesta mateixa primavera i les quatre restants, a la tardor. La resta es col·locarà a partir del 2026.
Llambordes instal·lades aquest 2025
Aquest any s’han instal·lat fins al moment tres llambordes. Una en record d’Enric Calabuig Buigues (c. Batán, 29), una altra en record a Josep Juncosa Escoda (c. Camí de Riudoms, 40) i la tercera en memòria de José Moreno Alcántara (c. Santa Helena, 32).
La propera es col·locarà demà dijous dia 22 de maig a les 17:30 h de la tarda al Raval de Jesús, 4, lloc on residí Eudald Mercadé Martí.
El dia 4 de juny, a les 17:30 h, s’instal·larà la llamborda en memòria a Joaquim Santiago Calahorra, al c. Sant Sebastià, número 9, i el dia 9 de juny, a les 11:00 h., al c. Sant Esteve 10, es col·locarà la llamborda en record de Ramon Recasens Marsal.
El dia 13 de juny a les 17:30 h a l’Arxiu Municipal se celebrarà un acte conjunt de memòria. Posteriorment es durà a terme la col·locació de la llamborda en record de Josep Freixes Franch (c. Eugeni Mata, 7); una altra en record de Ramon Sans Gatell (c. Galanes, 10); una altra en record de Salvador Besora Garcia (c. del Vent, 44); i una altra en record de Llop Massagué Lluch (c. de la Victòria, 9).
A la tardor es continuarà la col·locació de llambordes en record de Pere Cases Salvadó, Marià Marimon Estrems, Josep Miquel Grant i Joan Moncusí Pellicé.