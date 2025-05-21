Educació
Llum verda al projecte de l’EBM L’Ametller: serà ampla, lluminosa i adaptada al context climàtic
El següent pas serà la licitació de les obres d’un centre que podria posar-se en marxa el 2026
L’Ajuntament de Reus ja ha donat llum verda definitiva al projecte executiu de la nova escola bressol municipal L’Ametller, redactat per Cor Asoc SL, tal com ha pogut saber Diari Més. El centre, que s’aixecarà dins d’una de les pistes de l’Escola Eduard Toda, tindrà al seu abast vuit aules, amb capacitat per a 134 alumnes, i la voluntat és que pugui entrar en funcionament el curs acadèmic 2026-27. El següent pas serà la licitació del contracte d’obres.
El projecte fixa un pressupost per executar l’actuació de 2.867.651,81 euros (IVA inclòs) i un termini de 12 mesos. La intervenció se centra en els conceptes de l’arquitectura ampla, transparent, lluminosa i adaptada al context climàtic, «posant en relleu l’eficiència energètica, la sostenibilitat material i la qualitat ambiental com a pilars de la seva relació amb l’entorn», concreten fonts municipals.
Les aules s’orientaran en sentit sud-est i estaran connectades amb el pati principal, comunicades entre si i amb l’exterior mitjançant portes abatibles. Cada una de les classes inclourà una cambra higiènica. Uns porxos filtraran la radiació solar, tot garantint el confort tèrmic a les habitacions, i protegiran del sol i la pluja, de forma que permetran dur-hi a terme activitats a l’aire lliure durant tot l’any.
Aquesta zona actuarà com a espai pedagògic exterior addicional, on es desenvoluparan accions de tarannà relaxat com la lectura, esmorzars o tallers. En la presentació de la idea original, el novembre del 2023, la regidora d’Educació, Pilar López, va assenyalar que les aules serien «versàtils» i que, en funció de la demanda, podrien repartir-se els grups d’infantil.
Així mateix, va remarcar que, tot i la baixa natalitat, hi ha una «creixent demanda» de places d’escola bressol, una situació lligada a factors econòmics i al fet que «més famílies necessiten aquest servei» per la dificultat de conciliar la vida laboral i familiar.
La intervenció s’ha treballat cercant que la nova escola s’integri de manera respectuosa i harmoniosa en l’entorn. L’immoble es resoldrà estructuralment amb panells de fusta contralaminada i el seu disseny afavorirà l’aprofitament de la llum natural i la ventilació, amb grans finestrals i patis exteriors, un factor que, a més, reforçarà la sensació d’amplitud i lluminositat a l’interior.
Els patis es conceben com extensions de les aules i oferiran espais de joc i aprenentatge en un espai controlat i segur, amb vegetació i ombres naturals, per afavorir el joc lliure, l’experimentació i el contacte directe amb l’entorn en un ambient pedagògic ric, divers i segur. També disposaran d’elements fixos i superfícies toves. A més, es preveu la incorporació de materials càlids i textures naturals que afavoreixen el desenvolupament sensorial.
L’edificació, d’una sola planta, centrarà la seva activitat al voltant del vestíbul. Al nord, s’ubicaran els despatxos de direcció i administració, la sala dels docents i un espai per a múltiples usos. Per l’altra banda, s’accedirà a l’aula d’infants de 0 a 12 mesos. Per l’est, el vestíbul connectarà amb el passadís d’accés a la resta de classes. S’espera que la coberta compti amb una instal·lació solar fotovoltaica per a l’autoconsum.