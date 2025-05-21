Mobilitat
L’Ajuntament de Reus comença les reunions informatives sobre la ZBE
La primera xerrada va ser amb els representants de les entitats veïnals de la ciutat
L’Ajuntament de Reus va dur a terme ahir a l’Antic Hospital la primera de les sessions informatives relacionades amb la zona de baixes emissions que iniciarà la seva primera fase a l’octubre d’enguany.
«És una ordenança nova a la nostra ciutat i, per aquest motiu, creiem molt necessari explicar a la ciutadania en què consisteix la zona de baixes emissions en coses com els accessos, els horaris o les exempcions», va apuntar la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència de l’Ajuntament de Reus, Dolors Vázquez, present ahir a l’acte.
La particularitat d’ahir, a diferència de les altres sessions informatives previstes en els centres cívics de la ciutat, era que anava dirigida específicament als representants de les associacions veïnals de la ciutat. Segons Vázquez, creien necessari facilitar aquesta informació als presidents de les associacions de veïns perquè «puguin servir com altaveu».
Les xerrades, com la d’ahir, comptaran principalment amb la presència d’un tècnic de Mobilitat de l’Ajuntament de Reus que ha treballat en l’elaboració de la zona de baixes emissions de la ciutat junt amb l’inspector en cap de la Guàrdia Urbana de Reus, Pedro Muñoz. A més, la regidora també intentarà ser present en totes les reunions.
«És important que la ciutadania pugui resoldre els seus dubtes i tenir tota la informació, així que tampoc descartem que en el futur es facin més reunions informatives si és necessari», va afirmar. La següent xerrada serà avui a les 19 hores al Centre Cívic Mestral.
Els principals dubtes
Tot i que les reunions serviran per conèixer i resoldre els dubtes de la ciutadania en referència a la nova ordenança, l’Ajuntament ja fa temps que dona resposta. La regidora de Seguretat i Convivència va explicar que les preguntes que fins ara els ha traslladat la població són ben diverses. «Hi ha gent que té dubtes sobre si el seu cotxe entra o no o quina etiqueta té, si en accedir a un pàrquing tindrà sanció o no o si el cotxe és etiqueta B fins quan podrà circular», va comentar.
Pel que fa a l’etiqueta del cotxe, es pot comprovar a través de la pàgina web de la DGT on es demanarà la matrícula del vehicle. Els primers usuaris a ser sancionats serà a partir del mes de desembre pels vehicles de no residents a Reus que no tinguin cap distintiu, els residents a Reus no seran sancionats fins al 31 de desembre de 2027.
En aquell moment tant els vehicles sense etiqueta com etiqueta B no podran accedir a la ciutat. Per informar-se de tot plegat, a part de les xerrades, l’Ajuntament ha habilitat diversos canals com el telèfon 977 010 068 en horari de 9 a 14 hores en dies laborables, l’adreça electrònica zbe@reus.cat i la pàgina web mobilitat.reus.cat/zbe.