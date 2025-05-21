Municipal
L’Ajuntament de Reus aconsegueix 3.000 pots de melmelada dels tarongers dels carrers
Els productes es destinaran a finalitats socials i institucionals
L’Ajuntament de Reus disposa de 3.000 pots de melmelada de taronja amarga procedent dels 1.000 kg de taronges aprofitables dels 174 tarongers plantats als carrers de Reus per a finalitats socials i institucionals. És la primera vegada que l'Ajuntament aprofita d'aquesta manera la fruita de la jardineria pública.
La transformació en melmelada s’ha fet a través de l’empresa d’inserció laboral «es im-perfect» i els pots s’han posat a disposició de les persones usuàries del Rebost Social del Centre Social El Roser i també es donaran com a detall institucional de l’Ajuntament.
Es tracta d'una iniciativa transversal entre l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials i la Regidoria de Via Pública, coordinat per la Fundació Espigoladors a través de la comunitat «Urban(eat)a», que identifica i aprofita els fruits de l'arbrat urbà per valorar aquests productes comestibles existents als municipis d'una forma inclusiva i sostenible.
Durant el mes de març, les Brigades Municipals van estar collint les taronges dels tarongers de diferents barris de la ciutat amb dos objectius: d’una banda, reduir l’impacte sobre la neteja de la ciutat que causen els fruits quan cauen al terra i són trepitjats per vianants i vehicles i, d’altra banda, lliurar-les al Centre Social El Roser per al seu aprofitament alimentari.
En el marc d'aquesta iniciativa, per conscienciar la ciutadania sobre el malbaratament alimentari, està previst que la Fundació Espigoladors organitzi aquest any, en un dels centres cívics de la ciutat, un taller, gratuït i obert a tothom, d'elaboració artesanal de melmelada. Per poder assistir-hi caldrà fer inscripció prèvia.
A més, ja s’està treballant per tal que, en un futur, també es puguin collir i aprofitar les olives de les oliveres de la ciutat, per convertir-les en oli que es farà servir al menjador social, i les garrofes.
«Urban(eat)a»
Els municipis de Catalunya disposen d'arbres productors de fruits, flors o altres parts comestibles. Ara bé, no han estat plantats amb aquesta finalitat principal sinó amb altres usos merament decoratius, per al proveïment d'ombra a la ciutadania, i en el millor dels casos, com a refugis per a la captació de diòxid de carboni i la fauna per fer les ciutats més amigables.
Des de la Fundació Espigoladors es vol treure profit a aquests fruits que, d'una altra manera, acabarien esdevenint residus. Per això, es proposa una gestió alternativa per prevenir el malbaratament alimentari que es produeix als carrers dels municipis.
D'una banda, l'aprofitament d'aquests fruits esdevé una possible solució a altres problemàtiques associades com la brutícia que aquests mateixos fruits poden suposar a la via pública. D'altra banda, permet fer arribar a la ciutadania els aliments de l'arbrat públic a través de nous productes alimentaris que impulsen nous nínxols per a una economia social i solidària.
Les opcions en són moltes: de les fruites com les taronges amargues o les llimones es pot fer melmelada, de les olives es pot fer oli d'oliva verge extra, etc.
En definitiva, la comunitat «Urban(eat)a» és una iniciativa global que identifica i aprofita els fruits de l'arbrat urbà d'una forma inclusiva i sostenible i promou la participació activa del veïnat i les entitats locals.