Turisme
L’Aeroport de Reus estrena dues noves rutes a Londres-Luton i Liverpool amb Jet2.com
L’aeroport celebra també el quinzè aniversari de la seva connexió amb Manchester
L’Aeroport de Reus reforça la seva connectivitat amb el Regne Unit amb la inauguració de dues noves rutes de la mà de Jet2.com cap a Liverpool i cap a l’aeroport londinenc de Luton. L’estrena de les dues connexions coincideix, a més, amb la celebració del quinzè aniversari dels vols a la ciutat de Manchester, una ruta plenament consolidada.
La inauguració de la nova ruta a Liverpool ha tingut lloc avui, amb un acte de benvinguda a la Costa Daurada als passatgers procedents de l’aeroport britànic, en un esdeveniment organitzat en col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i PortAventura World.
Aquesta connexió s’ha programat amb dues freqüències setmanals, els dimecres i els diumenges, amb 18.900 seients oferts fins a l’octubre.
Pel que fa a la connexió amb Londres-Luton, que també s’ha iniciat aquest mes de maig, s’han planificat dues freqüències per setmana, els dilluns i els dijous, i compta amb una oferta de més de 18.000 seients al llarg de la temporada.
L’Aeroport de Reus suma, així, la tercera ruta que el connecta amb la capital britànica, sent un dels principals destins oferts a les instal·lacions.
La posada en marxa d’ambdues rutes referma l’aposta de la companyia aèria Jet2.com per l’aeroport reusenc. La celebració per la seva inauguració ha permès, a més, festejar el quinzè aniversari dels vols a Manchester. Aquesta connexió comptarà aquest estiu amb fins a 7 freqüències setmanals.
Amb aquestes incorporacions, l’Aeroport de Reus consolida el seu creixement dels darrers anys i estarà connectat amb 7 països amb un total de 25 destinacions. La tasca de promoció a través de la Taula Estratègica de l’Aeroport ha permès impulsar aquest increment amb la posada a la venda, aquest 2025, d’1,5 milions de places i l’establiment de cinc noves rutes, entre les quals les dues operades per Jet2.com que avui s’han inaugurat. L’aerolínia britànica, de fet, ha incrementat d’un 21% el nombre de places ofertades enguany contribuint, així, a l’augment de de les operacions.
L’activitat a l’Aeroport de Reus, aquest 2025, va iniciar-se a finals de març i s’estendrà fins al 2 de novembre. La previsió és que l’any acabi amb un total aproximat d’1.350.000 passatgers, fet que suposaria un creixement del 14% respecte del 2024 i assolir una xifra de viatgers que no es registrava des de 2011.