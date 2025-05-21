Educació
La Fundació Pere Mata ampliarà a 20 les places en Formació Professional DUAL pel curs 26-27
Des de l’any 2017 la Fundació oferia 3 places en FP DUAL que fins ara han acollit a 19 estudiants
La Fundació Pere Mata va signar ahir un conveni amb la Direcció General de Formació Professional del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en el qual s’amplia la Formació Professional DUAL remunerada a tots els centres que la Fundació gestiona arreu de Catalunya.
Un fet que permetrà oferir més oferta d’aquesta tipologia de formació a les demarcacions de Barcelona, Lleida i Tarragona amb l’objectiu de formar professionals qualificats que, a la vegada, satisfaran les necessitats del sector en les seves respectives professions.
«Des de l’any 2017 col·laborem amb la formació DUAL dels cicles formatius, però fins ara estava ubicat en una àrea específica. Ara fem un salt important per estendre-ho a tots els serveis socials de la Fundació», va explicar el gerent de la Fundació Pere Mata, Enric Cardús.
Això implicarà que aquesta formació pràctica s’estengui a tota l’àrea de residències per a gent gran, amb 11 centres assistencials que gestionen més de 1.200 places, i al servei de la Xarxa de Salut Mental. L’objectiu és que aquest nou conveni s’implementi definitivament pel curs 2026-2027 amb una oferta de 20 places. Entremig, es treballarà amb els centres la implementació d’aquestes noves places i la previsió és que pel curs 2025-2026 siguin 8, que significaria gairebé triplicar les 3 places actuals.
Necessitats empresarials
Des dels últims anys la Generalitat de Catalunya i les empreses han apostat per la Formació Professional com la solució per resoldre les necessitats de mà d’obra qualificada de les empreses de diferents sectors. «Ens estem trobant a tots els sectors professionals que hi ha una manca de relleu generacional i les empreses no troben el reemplaçament. Les empreses quan coneixen la DUAL mai tornen enrere, perquè els és molt útil», va apuntar la coordinadora territorial d’Ensenyaments Professionals als Serveis Territorials a Tarragona, Rosa Carbonell.
Cardús va defensar que la formació DUAL comença a ser un dels pilars per incorporar professionals: «Els estudiants tenen encara més competències professionals gràcies al coneixement empíric del lloc de treball i permet una incorporació immediata, perquè el nou professional ja coneix l’entorn, els protocols, els companys i la manera de funcionar».
Pel que fa a la Fundació Pere Mata, dels 19 alumnes en pràctiques que ha tingut des de l’any 2017, un 53% han estat finalment contractats. Una dada que el gerent creu que, si no fos perquè alguns decideixen continuar estudiant després de la DUAL, segurament vorejaria el 80%.