Art
La mediterraneïtat amable dels germans Moscardó
La Galeria Anquin’s de Reus ha inaugurat ‘Tarannà’, una exposició que conjuga obres dels germans Josep i Ramon Moscardó
Gent normal, fent coses normals: passar la tarda a la terrassa d’una cafeteria, capbussar-se a la platja, recórrer les cales de la costa en moto o, senzillament, transitar amablement pels carrers i places de les ciutats.
Aquesta quotidianitat amable és un dels trets característics de l’obra pictòrica de Josep i Ramon Moscardó, dos germans d’arrel fortament barcelonina que han desenvolupat una trajectòria artística paral·lela, però amb fortes connexions. Encara que cadascú ha desenvolupat un estil propi, la seva obra, fortament colorista, destil·la una sensibilitat postimpressionista que molt sovint juga amb la narrativa visual.
Aquest passat divendres la Galeria Anquin’s de Reus va inaugurar l’exposició Tarannà, que aplega una trentena d’obres dels Moscardó. Es tracta d’una selecció d’olis que mostren paisatges naturals i urbans clarament reconeixibles per a l’espectador. Hi són retratats per exemple el poble de Cadaqués, on Ramon Moscardó viu i treballa des de fa més de tres dècades, o la ciutat de Barcelona, on el seu germà Josep té la residència habitual.
És en Josep també qui signa tres olis que mostren la plaça del Mercadal de Reus des de diverses perspectives. Juntament amb aquests paisatges, els germans Moscardó han retratat també de manera profusa petits instants de la vida quotidiana relacionats amb l’oci, la música, l’art o el ball. Les parelles festejant a les terrasses dels bars o fent quilòmetres muntats en una vespa són també recurrents en la seva obra.
Els dos germans, que al catàleg de l’exposició l’artista Xavier Senon descriu com «pintors de molt d’ofici i llarga trajectòria» es van formar a l’Escola de Belles Arts Sant Jordi i a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona. Ben aviat es van vincular a la Sala Parés, on exposen de manera regular des de fa quatre dècades. A més, la seva obra ha estat exposada al Japó, als Estats Units i a diverses capitals europees.
«Una exposició d’art com aquesta és la culminació de tota una feina –al llarg de molt de temps– de creació i realització d’obres, que implica que l’artista es mostri obertament davant de les opinions i crítiques dels assistents. És passar de la feina individual a l’estudi a l’exposició sota els focus davant del públic», afirma Senon.
Tarannà, de Josep i Ramon Moscardó, es podrà visitar fins al 18 de juliol a la Galeria Anquin’s de Reus (carrer Campoamor, 2). La galeria és oberta de dimarts a divendres d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h. Els dissabtes obre al matí, d’11 a 13.30 h.