Sostenibilitat
L’Ajuntament de Reus durà a terme 21 actuacions per renaturalitzar l’espai urbà
Les accions pretenen recuperar la coberta vegetal del sòl i el patrimoni vegetal de la ciutat
L’Ajuntament de Reus impulsa en el marc del RENATUReus un seguit d’actuacions en l’àmbit urbà basades en la natura que pretenen renaturalitzar carrers, places, interseccions viàries i altres espais urbans. L’objectiu és millorar la qualitat ambiental i promoure la biodiversitat per oferir beneficis directes en el benestar i la salut de la ciutadania.
En total, l’Ajuntament compta amb set projectes en fase d’aprovació, els quals preveuen fins a 21 actuacions de renaturalització en l’àmbit urbà, amb un pressupost que ascendeix fins a 721.775,61 euros. Aquestes actuacions s’agrupen en tres blocs diferents; recuperació de la coberta vegetal del sòl, reconnectar diferents nivells de vegetació i recuperar el patrimoni vegetal.
Entre els projectes de recuperació de la coberta vegetal del sòl hi ha la substitució de gespa per praderies naturals a la plaça de la Pastoreta, de Lluís Domènech i Montaner i el carrer de l’alcalde Joan Bertran, a més de la reinterpretació d’usos i cobertes del sòl a la plaça de la Dansa, de Josep Maria Carreras i Deixeus i el passeig de Mont-roig del Camp. Per un altre costat, en l’àmbit de reconnectar diferents nivells de vegetació s’implantaran escocells vius a l’avinguda Salou, la placeta del Doctor Sabater i el carrer de Sant Pancraç, es fomentaran els hàbitats naturals al parc del Camí dels Morts, Albert Via, de la Família, del Lliscament i el carrer Vinebre i es transformaran els parterres amb espècies més resilients a la rotonda entre les avingudes de Tarragona i Marià Fortuny i la plaça de la Llibertat. Pel que fa a la recuperació del patrimoni vegetal, es reposarà l’arbrat als carrers Camí de Tarragona i Riera de Miró i els arbustos al parc de Pablo Picasso i Juli Garola.
RENATUReus
Aquestes actuacions s’emmarquen dins del projecte RENATUReus que l’Ajuntament de Reus impulsa gràcies al suport de la Fundación Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea. El conjunt de les actuacions plantejades té un calendari previst de juliol del 2023 fins al desembre de 2025 amb un pressupost de 4,2 milions d’euros.