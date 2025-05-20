Sostenibilitat
La Fundació Formació i Treball ofereix suport en sensibilització mediambiental a les escoles de Reus
L’entitat ajuda a l’Escola Doctor Alberich i Casas en el seu mercat de roba de segona mà
La Fundació Formació i Treball continua amb la seva tasca educativa a la ciutat de Reus oferint els seus serveis als centres educatius. A través del seu projecte Taller de la Sensi, busquen sensibilitzar pel que fa a diferents temàtiques relacionades amb la sostenibilitat.
«Oferim els nostres serveis sobretot a les escoles perquè la millor manera d’entrar en una casa i canviar els hàbits és a través dels nens», apunta la tècnica de sensibilització mediambiental de la Fundació Formació i Treball, Arantxa Roca. Per aquest motiu, des de la fundació disposen d’un catàleg d’activitats per oferir als centres educatius, però també s’adapten a les necessitats d’aquests per donar suport a projectes que ja tinguin encetats.
És, per exemple, el cas de l’Escola Rubió i Ors on han donat suport amb el seu projecte d’investigació sobre el tèxtil. «Hem de tenir en compte que la vida mitjana d’una peça de roba és ser utilitzada set vegades abans de ser llençada, això és poc més que un mocador de paper», assevera la tècnica. Això suposa que per satisfer el ritme actual de consum dels països desenvolupats fins a l’any 2050 es necessitarien dos planetes i mig.
Per un altre costat, un dels centres amb el qual van començar a treballar l’any passat va ser l’Escola Doctor Alberich i Casas, on col·laboren amb el seu mercat de roba de segona mà. «El nostre lema és 0% residus, 100% recurs. Tot el que llencem és molt probable que podem trobar-li alguna utilitat i prevenim la generació de més residus, que actualment el ritme en l’àmbit global és alarmant», apunta Roca. Per col·laborar, des de Formació i Treball donen suport als alumnes del Doctor Alberich i Casas en crear tota l’estructura del mercat aprofitant tot allò que pugui ser considerat un residu.
A la vegada, una altra escola que està en conversacions amb la fundació per dur a terme algun projecte és la Prat de la Riba. En aquest cas, en un nou projecte anomenat Compost amb Valors, on des de la fundació volen donar suport als centres educatius per crear el seu propi compost.
«És hereu d’un projecte de l’any passat. Tenim una planta de compostatge a Vila-seca on fem que vinguin les escoles per veure el valor del compostatge. Però el desplaçament i tot és difícil, així que hem decidit portar-ho als centres», comenta la tècnica de la Fundació Formació i Treball.
A més, Arantxa Roca subratlla que hi ha molts centres educatius que tenen hort i no fan compostatge: «Vam veure que era un procés difícil de mantenir en el temps, ja sigui perquè el professor que ho impulsava va marxar i no ha tingut continuïtat o el motiu que sigui».
Per aquest motiu, la decisió des de la fundació va ser oferir l’acompanyament que permeti als centres educatius mantenir aquesta activitat. «Tenim treballadors d’inserció experts en compostatge que intenten implicar a tota la comunitat educativa. Fan les visites que calen per resoldre dubtes i fan l’acompanyament als mestres i alumnes durant tot el procés», explica.
Relació amb les escoles
La tècnica de sensibilització considera que un dels punts clau d’èxit de la Fundació Formació i Treball és la bona relació que la fundació estableix amb les escoles. «Com hem dit, la millor manera de canviar els hàbits d’una casa és a través dels nens i, per tant, les escoles són el nostre espai prioritari. La nostra relació amb moltes d’elles, tant de Reus com d’altres municipis és fantàstica», assegura. A més, la fundació també està implicada en altres espais de la ciutat com el Centre Social El Roser, on s’ofereix un servei de menjador i rebost social a persones en situacions de vulnerabilitat.