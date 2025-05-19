Cultura
Wembley 85, 40 anys d’un concert pel record
‘The Show Must Go On Tribute Queen’ rememorarà l’actuació de Queen durant el ‘Live Aid’ a Lo Submarino de Reus
God Save the Queen!, cantaven els anglesos durant el regnat de la difunta Reina Isabel II del Regne Unit. No obstant això, durant els 70 anys en què va ostentar la corona, li va sorgir un competidor molt potent durant la dècada dels setanta i vuitanta; la banda de rock Queen, encapçalada pel carismàtic Freddie Mercury.
Un grup que, després de la prematura mort de Mercury l’any 1991, es va convertir en una llegenda mundial que encara avui es recorda. Fins i tot, molts aficionats els recorden formant bandes tribut on es posen en la pell de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon per homenatjar i recrear els seus concerts.
A més, enguany se celebren els 40 anys de la participació de Queen en el concert Live Aid el 13 de juliol de 1985. Per commemorar-ho, aquest 24 de maig a les 22 hores es durà a terme un concert homenatge a la Sala Lo Submarino a càrrec del Show Must Go On Tribute Queen, grup que des del 2017 recrea a la mítica banda anglesa. Una tasca que, segons explica el fundador del grup i encarregat de recrear al bateria Roger Taylor, Xavi Bocanegra, no és gens fàcil.
«Sempre has de tenir en compte quin és el moment que vols recrear de Queen. Per exemple, enguany fa 40 anys del Live Aid, i això ja té la seva recreació per la història, tant pel que fa a vestuari, la coreografia o el repertori musical», afirma José Manuel Iglesias, cantant reusenc que interpreta a Freddie Mercury.
En aquest sentit, el cantant explica que es fa un important treball previ per estudiar i recrear aquell moment, però que sempre acaba existint un marge. Un fet que, segons Bocanegra, no tan sols afecta el cantant, sinó als músics: «Cada músic té una manera de tocar. Jo puc ser tècnicament perfecte i fer la mateixa base rítmica que feia el Roger Taylor, però sempre hi ha un punt que li acabes posant una part teva».
Així i tot, des de la banda asseguren que les opinions rebudes fins ara són que aconsegueixen ser molt fidels, tot i que la fama de Queen generi una gran pressió que es magnifica sobre la figura de Mercury.
«Tots els que ens dediquem a recrear al Freddie, amb molt d’afecte i respecte, no ens acostem per molt que ens ho treballem. Mercury era un artista molt únic amb una veu molt reconeixible. L’únic que podem fer és recrear, posar tots els nostres esforços i fer que la gent s’ho passi bé», opina Iglesias.
A més, un dels grans reptes és posar sobre l’escenari cançons que Queen mai va tocar en directe amb Freddie Mercury, com són The Show Must Go On o I Want It All. «Són temes molt icònics, però que ens hem de basar en interpretacions pròpies del que ja coneixem de Queen, o que la banda va fer posteriorment amb altres cantants com Elton John», comenta el José Manuel Iglesias.
Recordant el Live Aid
Actualment, les entrades per l’actuació en memòria del Live Aid a la Sala Lo Submarino ja es poden adquirir a la pàgina web losubmarino.com. L’actuació recuperarà grans temes que van tocar aleshores com Bohemian Rhapsody o We are the Champions, però també d’altres.
«L’actuació a Wembley van ser només vint minuts i no pots fer anar a la gent només per vint minuts. Així que dins del xou està el Live Aid, però també tocarem altres cançons», comenta Bocanegra.