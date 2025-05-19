Cultura
El Trapezi tanca amb 40.000 espectadors i una ocupació del 96% en espectacles de sala
L’organització destaca la voluntat d’oferir un espai de trobada entre artistes i programadors
La 29a edició de la Fira del Trapezi de Reus, la Fira del Circ de Catalunya, tanca cinc dies de circ en què, un cop més, repeteix la dada de 40.000 espectadors en els diversos espectacles que es van dur a terme a la ciutat. A més, les funcions de sala van registrar una ocupació d’un 96%. En total, es van acollir fins a 35 propostes artístiques que van reunir a companyies tant nacionals com internacionals. A la vegada, també es va assolir un equilibri de gènere amb 49 dones i 45 homes entre els artistes participants. «Són 29 edicions, que són moltes, i això és fruit d’una aposta valenta de ciutat en el seu moment, d’una feina molt intensa dels equips que hi ha hagut darrere i una resposta espectacular de la ciutadania any rere any», va remarcar l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita.
«Aquesta és una fira que és i ha de ser un punt clau dins de l’Estat i del món sencer», va apuntar Cristina Cazorla, codirectora artística de la Fira Trapezi. La codirectora va afirmar que el repte d’enguany era «omplir els espectacles de les tardes de dimecres i dijous. Teníem fins a cinc actuacions funcionant alhora en diversos indrets i la ciutadania ha omplert aquests espais». Una dificultat que també va subratllar el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, que va defensar que s’havia aconseguit que un dia tan difícil com dimecres els espectacles tinguessin la mateixa afluència de gent que la resta de dies.
Trapezi Pro Catalan Arts
A més, des de l’organització de la fira també destaquen la tasca del Trapezi com a espai de projecció pels professionals, tasca que compleix el Trapezi Pro Catalan Arts que ha permès acreditar 406 professionals en les activitats presencials per a programadors, crítics i agents culturals. «Aquesta part de l’esdeveniment ens ha aportat un compromís molt important del sector, no tan sols pel volum de negoci que genera en el sector, sinó pel que representa en termes de circ. Cada contracte que se signa suposa més circ en les programacions d’arreu del país», va destacar el regidor de Cultura.
Per la seva banda, Cazorla va considerar clau que els professionals i artistes hagin trobat una fira «còmode i interessant» on anar a establir vincles. A la vegada, cal tenir en compte que aquesta 29a edició va establir una col·laboració amb el Quebec en la seva voluntat de servir com aparador del circ en l’àmbit mundial, que va incloure dues actuacions i diverses presentacions de projectes.
Reivindicació del sector
Per un altre costat, la també codirectora artística del Trapezi, Alba Sarraute, va fer èmfasi en la importància de continuar treballant per portar el teatre a les programacions culturals habituals: «Comencem a canviar aquesta visió de què el circ és un espectacle per un teatre i que ningú s’assabenta. Si els teatres de cop són buits no és perquè a la gent no li agradi anar al teatre o al circ i Reus és la demostració. Així que si aquí és possible, comencem a fer-ho possible més enllà». Per aquest motiu, va traslladar a les administracions i altres entitats la necessitat de continuar apostant pel sector.