Cultura
La tercera Gala Drag de Reus completa el cartell de finalistes
Drag Kaleidox, Roxy Divine, Miss Honey, Luzbel de Lilith, Les Qüins i Alice Little buscaran ser coronades com a reines
La tercera Gala Drag de Reus, organitzada per l'entitat H2O, ja coneix les sis finalistes que buscaran ser coronades com a reines. Si Mont-roig del Camp va ser testimoni de la classificació de Drag Kaleidox, Roxy Divine i Miss Honey, el Teatre Auditori de Salou va ser l’escenari escollit per celebrar la segona semifinal, presentada per l’esbojarrada Titania Lennox.
Amb unes 350 persones de públic entregades i desfermades, el jurat va determinar que Luzbel de Lilith, Les Qüins i Alice Little havien estat les millors de la vetllada; cadascuna d’elles, amb un estil personal i intransferible. El cartell de participants es va completar amb Miss Marquesa, Oniria Maar i Drag Dita.
El primer tinent d’alcalde de Salou, Yeray Moreno, va expressar que «no només celebrem un espectacle d’alt nivell, sinó també de llibertat, d’orgull, de dret de ser i d’estimar com qualsevol vulgui». «Queda clar que la cultura diversa i inclusiva interessa i emociona», va afegir. La gran final tindrà lloc el diumenge 25 de maig a La Palma de Reus.