Reconeixement
Reus rep dos premis per la seva gestió esportiva
El municipi ha estat reconegut als IX Premis Catalunya a la Gestió esportiva pública a les categories de millor gestió esportiva pública en municipis de més de 50.000 habitants i en la de foment dels valors en l’esport
L’Ajuntament de Reus ha estat reconegut amb dos guardons als IX Premis Catalunya a la Gestió Esportiva Pública, que concedeix l’Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals (ACGEP) cada dos anys. Els premis han estat lliurats aquest divendres 16 de maig a Manresa, en un acte que ha reunit representants de diversos municipis catalans.
Reus ha estat distingida en dues categories: la de millor gestió esportiva pública en municipis de més de 50.000 habitants i la de foment dels valors en l’esport, aquesta última gràcies a la tasca pedagògica i social de l’Olimpíada Escolar, una iniciativa que promou valors com l’esforç, el respecte i el treball en equip entre els escolars de la ciutat.
Els premis van ser recollits pel regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, qui va voler destacar la feina col·lectiva darrere del reconeixement: «Ens sentim orgullosos de recollir aquest doble guardó, que reconeix el gran esforç col·lectiu, especialment dels equips tècnics de la Regidoria de Salut i Esport i de Reus Esport i Lleure. Aquesta distinció posa en relleu la seva gran professionalitat i també la capacitat de l’esport per transmetre valors», va expressar el regidor.
Martín va remarcar també l’impacte social de l’Olimpíada Escolar: «És un exemple clar de com l’esport pot generar vincles d’amistat i convivència que perduren més enllà de la competició. Seguirem treballant per fer de l’esport una eina de cohesió social i salut per a tothom».
Els Premis Catalunya a la Gestió Esportiva, actius des de l’any 1996, tenen com a objectiu reconèixer i donar visibilitat a iniciatives excel·lents, innovadores i compromeses amb el benestar social a través de l’esport. En aquesta edició també han estat guardonats municipis com Sort, Vielha, La Seu d’Urgell i les Franqueses del Vallès.